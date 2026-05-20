Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 20 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

