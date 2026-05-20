Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 20 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa