Miércoles, 20 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 20 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones