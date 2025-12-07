Hacia las 22:00 horas de este domingo fue saneada la fuga de hidrocarburo localizada en un poliducto de Pemex ubicado en las inmediaciones de la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del entronque Tala-Nogales, confirmó esta noche la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

El comandante zapopano, Mario Alberto Espinosa Ceballos, refirió que la fuga se detectó hacia las 19:00 horas, registrándose en una válvula de procesos, sin que hasta el momento pueda definirse si se trató del intento de una toma clandestina.

Será personal de Seguridad Física de Pemex quien determine las causas de lo sucedido.

En el sitio las autoridades procedieron a aplicar un químico en espuma para neutralizar el hidrocarburo y evitar la evaporación de residuos, por lo que, pasadas las 23:00 horas quedó reabierta la circulación de la autopista en ambos sentidos.

En la atención de la emergencia, además de la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y su homóloga estatal (UEPCBJ), participó personal de Pemex, de bomberos y protección civil de El Arenal, Policía del Estado y la Policía Estatal de Caminos.

Por el hecho no se registraron personas lesionadas ni afectaciones materiales más allá del cierre momentáneo de la vía.

