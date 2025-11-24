Carlos Lomelí critica falta de resultados en primer año de Pablo Lemus

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, calificó el primer año de gobierno de Pablo Lemus Navarro como carente de resultados y con una política interna ineficiente. En rueda de prensa, el legislador aludió a una crisis política, que, según el senador, busca 'minimizar los contrapesos constituidos y atar a los funcionarios responsables del gabinete en sus tareas'.

Lomelí Bolaños señaló descoordinación entre los titulares de las secretarías, viendo 'difícil la coexistencia' de los grupos de Enrique Alfaro y Pablo Lemus, afirmó que esto genera 'erráticas acciones de gobierno' y una falta de 'oficio político'. Las prioridades, según el senador, se centran en 'la grilla interna de MC y los negocios que se fragüen unos cuantos'. También denunció desequilibrio institucional, acusando al Gobierno de Lemus de coordinarse solo con quienes 'decida someterse' y desestimar al Congreso.

Cuestionan estrategia de seguridad y aumento de la criminalidad

En seguridad, el senador criticó la coordinación federal como la acción más relevante anunciada por el Secretario Juan Pablo Hernández. Calificó las afirmaciones del Ejecutivo sobre la reducción de incidentes fatales como 'verdades a medias y cifras maquilladas'.

Explicó que la disminución es una 'tendencia nacional producto de la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad comandado por Omar García Harfuch'. Aunque el promedio anual de incidentes fatales en 2025 es el más bajo desde 2016 a nivel nacional, Lemus 'presume encontrarse en la media nacional' de este delito. Lomelí precisó que la media nacional es de 575.22 incidentes, pero Jalisco registró 963 casos este año, ubicándolo en el octavo lugar nacional. '¿Cuál media nacional?', cuestionó el senador.

Adquisición de Cybertrucks y promesas incumplidas

Lomelí Bolaños se refirió a la compra de tres camionetas Tesla Cybertruck, argumentando que 'no sirven para nada en la estrategia de seguridad pública'. Señaló que, según el Secretario de Seguridad, solo facilitan el acceso a internet, no funcionando como extensión del C5.

Cuestionó si 'no era más barato comprar “internet satelital Starlink”', sugiriendo un equipamiento satelital más económico para las patrullas. Respecto a los salarios policiales, afirmó que la promesa de aumento es 'totalmente falsa', citando que en Guadalajara, bajo Lemus, 'no aumentó un solo peso al salario base'.

Finalmente, el senador declaró que 'Jalisco no está tranquilo y en paz', y que 'la delincuencia desafía al estado y nadie hace nada'. Detalló un incremento de delitos entre enero y septiembre de 2025: los delitos contra la libertad y seguridad sexual subieron de 4 mil 023 a 4 mil 142; los delitos de agresión sexual incrementaron de 380 a 400; las agresiones físicas graves aumentaron de 5 mil 331 a 5 mil 617; el robo de motocicletas con violencia se disparó de 595 a 618 y sin violencia de mil 992 a 2 mil 027; y otros tipos de robo con violencia se incrementaron de 892 a mil 500 casos en el año.

