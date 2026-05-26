A poco más de un mes de que el Gobierno de Guadalajara lanzó el programa de apoyo de renta para jóvenes, alrededor de 600 personas han realizado su registro y han avanzado en las etapas para convertirse en beneficiarias, detalló la directora de la Agencia Municipal de Vivienda, Otilia Pedroza Castañeda.

Este viernes es el último día de la convocatoria; en una primera instancia se contemplan 240 jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque la funcionaria no descartó ampliar el programa el próximo año, ante la demanda de tapatías y tapatíos.

La funcionaria explicó que los jóvenes serán elegidos a través de un sistema de ponderación que priorizará a personas con discapacidad, quienes rentan cerca de un centro universitario o en la zona Centro de la ciudad, que trabajan y estudian, que tengan alguna vulnerabilidad y que cuenten con bajos ingresos. "Le vamos a dar prioridad a las personas que más lo necesitan".

"Este es un programa piloto y la idea es que, en base a las respuesta, se estaría pasando también para el próximo año. También en base a esa respuesta, probablemente podamos ampliarlo a más beneficiarios […]. Sí tenemos bastante demanda, pero depende del número de solicitudes totales que sí cumplan (con los requisitos) para ver si se amplía el programa. Probablemente se le dará prioridad a los que ya hayan presentado su solicitud y no hayan sido beneficiados", aseguró.

Los requisitos son que el salario mensual sea menor a 15 mil pesos y que el monto de renta no supere los ocho mil pesos. Algunos de los documentos que se solicitan son contrato de arrendamiento, identificación oficial y una cuenta donde se realizarán las transferencias. Será a partir de julio cuando las personas que resulten seleccionadas recibirán el primer apoyo económico, que es de tres mil pesos mensuales.

Lomas de Polanco, Santa Tere, San Andrés y Oblatos son las colonias con mayor demanda, indicó la directora. Los aspirantes que busquen rentar en la zona Centro de la ciudad también tendrán preferencia, gracias a la oferta de transporte público y la estrategia del Gobierno tapatío para repoblar el primer cuadro de Guadalajara.

Pedroza Gómez invitó a los jóvenes que deseen contar con este apoyo económico a consultar las bases en el sitio web https://sso.guadalajara.gob.mx/login, o bien acudir a las oficinas de la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, ubicadas en la calle Independencia número 332 o 336, en la colonia Centro.

El programa de apoyo de renta para jóvenes fue anunciado el pasado 21 de abril por la alcaldesa Verónica Delgadillo. El objetivo, detalló, es facilitar el acceso a la vivienda y promover el repoblamiento de la ciudad. Se trata de una política pública única a nivel nacional, afirmó, y cuenta con una bolsa inicial de cinco millones de pesos.

Se busca revitalizar los espacios públicos y fortalecer las dinámicas sociales, sobre todo en la zona Centro, el corredor Paseo Alcalde y los centros universitarios. El monto de tres mil pesos fue definido tras realizar un análisis del mercado inmobiliario en la ciudad; está pensado como un complemento a la renta promedio que se paga en Guadalajara, que, de acuerdo con datos del Boletín de Análisis Económico elaborado por el ITESO en su edición de vivienda, es de 28 mil 688 pesos mensuales.

MF