Campesinos de Jalisco alistan fecha para manifestaciones previo al Mundial 2026

Organizaciones campesinas de distintas regiones de Jalisco realizaron este miércoles movilizaciones intermitentes en al menos tres de los principales accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), como parte de una jornada de protesta con la que buscan presionar a las autoridades para atender las necesidades del sector agrícola.

Los productores señalaron que estas acciones son el preámbulo de una serie de manifestaciones más amplias que planean iniciar a partir del próximo 9 de junio, ante la falta de acuerdos con los gobiernos estatal y federal.

Exigen apoyos para el campo

Entre las principales demandas de los agricultores se encuentran mayores recursos para la tecnificación del campo, subsidios para el combustible utilizado en las labores agrícolas, agilización en los trámites de renovación de concesiones de pozos de agua y la implementación de precios de garantía para el próximo ciclo productivo.

Los inconformes sostienen que estas medidas son fundamentales para enfrentar las dificultades económicas que atraviesa el sector y garantizar la viabilidad de la producción agrícola en la entidad.

Acusan falta de respuesta de las autoridades

Los representantes de las organizaciones campesinas afirmaron que durante meses han buscado establecer mesas de diálogo con las autoridades sin obtener soluciones concretas.

“Hemos estado tratando de dialogar con las autoridades, pero tenemos varios meses y no nos han hecho más que patear el bote”, señaló Ricardo Hernández, dirigente campesino de la región Ciénega de Jalisco.

De acuerdo con los manifestantes, la falta de avances en las negociaciones ha generado inconformidad entre los productores, quienes aseguran estar dispuestos a incrementar la presión para lograr que sus peticiones sean atendidas.

Advierten posibles afectaciones durante el Mundial

Las organizaciones mantienen vigente la advertencia de emprender acciones que podrían impactar puntos estratégicos de la entidad si continúan sin recibir respuesta.

Entre las medidas contempladas se encuentra la posibilidad de afectar la operación del aeropuerto y generar movilizaciones en torno al Estadio Guadalajara, una de las sedes previstas para la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Aunque estas acciones aún no se han concretado, los dirigentes campesinos señalaron que permanecerán sobre la mesa mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Preparan nuevas movilizaciones

Los productores agrícolas informaron que continuarán organizándose en los próximos días para definir la logística de las protestas programadas a partir del 9 de junio, fecha que consideran clave para intensificar la exigencia de apoyos y soluciones para el campo jalisciense.

EE