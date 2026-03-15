Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 15 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 15 de marzo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 16 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

