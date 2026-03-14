A través de un mensaje emitido en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que muchos países enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio de Mojatba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, sobre el cierre del paso estratégico.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario presumió de la actuación de Estados Unidos -"ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán", afirmó, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional, ya que aseguró que a Irán "le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén".

"Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE", concluyó en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que cuenta los movimientos militares estadounidenses.

Este viernes anunció, también vía Truth Social, uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Medio Oriente, contra los objetivos militares en la isla iraní de Jarg, centro de la industria petrolera de la República Islámica y donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

La reacción iraní no se hizo esperar y este sábado amenazó con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Medio Oriente.

Estos movimientos han elevado la tensión en el paso estratégico de Ormuz, después de que el pasado jueves en su primer mensaje público el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, asegurara que el estrecho permanecería cerrado como palanca de presión mientras continuaran los ataques estadounidenses e israelíes.

El bloqueo de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20% del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética mundial.

Trump ha declarado que, “si es necesario”, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz lo antes posible y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una “coalición internacional” para escoltar barcos por el paso.

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OB

