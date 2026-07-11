¿El peso le gana al dólar? Así cerró la moneda esta semana de julio

Si planeas hacer compras internacionales, enviar remesas o invertir, el cierre del dólar te interesa hoy. Esta semana, el peso mexicano demostró su resiliencia frente a la divisa estadounidense , cerrando con cifras que sorprendieron a los mercados tras días de volatilidad. Descubre cómo impacta esto en tu bolsillo.

El peso mexicano concluyó la semana del 6 al 10 de julio de 2026 mostrando una notable estabilidad frente al dólar estadounidense . A pesar de las presiones externas, la moneda nacional logró resistir los embates globales.

De acuerdo con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), la moneda nacional cerró la jornada de este viernes en 17.47 unidades por billete verde. Este nivel confirma la fortaleza reciente del peso .

Esta cifra representa una apreciación diaria del 0.39 por ciento en comparación con los resultados del jueves. Durante esa sesión previa, el tipo de cambio se había ubicado por encima de los 17.53 pesos.

Al analizar el balance semanal, la divisa mexicana prácticamente empató con su contraparte estadounidense. El viernes 3 de julio, la cotización había registrado exactamente el mismo nivel de 17.47 pesos, borrando cualquier pérdida.

Factores detrás de la estabilidad cambiaria

¿Por qué el peso logró mantenerse firme? Los expertos financieros señalan que uno de los principales motores internos fue el reciente reporte de inflación en el país, superando las expectativas del mercado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ineg) reveló que la inflación general de junio se moderó a un 3.37 por ciento anual. Este indicador representa el nivel más bajo en los últimos cinco años.

Este alentador dato inflacionario generó expectativas positivas entre los inversionistas. La mayoría de los analistas anticipan que el banco central mexicano mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia a corto plazo.

A nivel internacional, la debilidad temporal del dólar también jugó a favor de las divisas emergentes. Durante las últimas sesiones, el índice del dólar mostró retrocesos que permitieron un respiro para el peso mexicano.

El panorama internacional y tu dinero

Los mercados globales estuvieron atentos a las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Además, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente mantuvieron a los operadores operando con cautela.

A pesar de la volatilidad provocada por estos conflictos, los inversionistas optaron por la prudencia. Esta actitud evitó una fuga masiva de capitales hacia el dólar, un fenómeno común en tiempos de crisis.

Gabriela Siller, directora de análisis en Banco Base, advirtió sobre el futuro cercano. Señaló que, aunque el tipo de cambio se ha consolidado, los riesgos al alza para el billete verde no han desaparecido.

Para los ciudadanos que realizan operaciones transfronterizas, las ventanillas bancarias reflejaron esta estabilidad. El viernes, se ofreció el dólar en un promedio de 16.50 pesos a la compra y 18.14 a la venta.

La próxima semana será clave para definir el rumbo de la política monetaria global. Se publicarán nuevos datos económicos en Estados Unidos que podrían sacudir nuevamente el tablero financiero internacional.

Los analistas recomiendan a la población mantenerse informada y evitar compras de pánico. Aprovechar esta ventana de estabilidad es fundamental para quienes tienen compromisos en dólares a corto y mediano plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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