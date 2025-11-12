Buscarán remover poste de CFE en Camino Real a Colima para evitar percances viales

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, destacó este miércoles que el avance de las obras en Camino Real a Colima van por buen camino, recordando que ya se habilitaron varios tramos a la circulación y que el resto quedará concluido en los próximos días, una vez que se completen los trabajos de instalación hidráulica y colado en las zonas pendientes.

Sin embargo, ante el registro de un poste de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ha quedado en medio de los carriles, en el cruce de Aquiles Serdán, antes de Ramón Corona, el secretario detalló que ya se han comenzado gestiones con la Comisión para que, en un futuro próximo, este sea removido a fin de evitar percances viales.

ESPECIAL

"Ahí en el cruce con Ramón Corona está una línea troncocónica que trae una línea central de CFE. En lo inmediato para estas fechas no se estará moviendo, pero sí se están haciendo las gestiones ante CFE para eventualmente poderlo mover, pero sí lo tenemos ubicado perfectamente, antes de llegar a Ramón Corona, yendo hacia San Agustín", dijo.

De hecho, actualmente este es un punto complicado para las personas automovilistas; debido a que las obras aún no están bien señalizadas, dado que todavía hay algunos remanentes de la construcción, y a que en ocasiones no funciona el semáforo del cruce, se convierte en un punto de congestionamiento y riesgo vial.

En lo general de esta obra, Zamora Bueno detalló que aún quedan algunos pendientes en la rehabilitación de la vía, que corre paralela a López Mateos, pero sí será entregada en los próximos días.

"Me quedan algunas ventanas, ya están abiertos a la circulación dos de cada lado. Quedan algunas ventanas por las válvulas hidráulicas que se tuvieron que colocar, pero sin problema. Para la próxima semana, el martes, deben de estar coladas. Las ventanas son los huecos que se van dejando para instalaciones", explicó.

Por último, el titular de la SIOP destacó que la apertura total de ambas vialidades permitirá no solo que el Camino Real a Colima sea una vía alterna efectiva a López Mateos, sino, además, una vez puesta en operaciones en tu totalidad, permitirá medir con mayor precisión el impacto que tendrá en el flujo vehicular del sur de la ciudad, particularmente en el corredor previamente mencionado.

"En definitivo, esta vía ya va a ser un termómetro para medirlo. Y, sobre todo, toda esta experiencia nos va a servir para la siguiente etapa que debe de continuar después de que pase el evento de futbol. Habría que evaluarlo porque entraría a la par Camino Real y entraría a la par Carretera Chapala. De hecho, fue lo que les comenté en las mesas por los diálogos de López Mateos: tenemos previsto hacer los aforos ya para poder diseñar lo que se decida a partir de la entrada en operación", finalizó.

