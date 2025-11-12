Anuncian tercera edición del Festival Internacional del Caballo y el Tequila

Con una nutrida lista de artistas mexicanos y actividades para toda la familia, la tercera edición en Jalisco del Festival Internacional del Caballo y el Tequila fue anunciada esta tarde. Se llevará a cabo del 19 al 23 de noviembre en el Pabellón Cultural Universitario, en Zapopan .

Algunos de los artistas y bandas que se presentarán en el Festival son Mariano Barba, Banda La Incontenible Astilleros, Banda Cañaveral, Lucha Kumbia , entre otros; también habrá rodeos internacionales con jinetes de Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua y Cuba .

Además, explicó Ismael Pérez, director de pistas y caballerizas del evento, habrá competencias de ranchos y concursos de caballos bailadores. Enfatizó en que el Festival está destinado a toda la familia. En tanto, Isabel Zamora, actual Miss Jalisco , también estará presente en el evento.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo y Regional del Congreso de Jalisco, Sergio Martín , anotó que el Festival cuenta con una historia de más de 20 años en todo México, y las dos ediciones previas en la entidad han sido bien recibidas por la ciudadanía.

“ La intención es apoyar a los niños y a las niñas para que nuestra cultura ecuestre en Jalisco siga siendo la más importante. Somos la cuna de la charrería. Acabamos de meter una ley para proteger las cabalgatas, los caballos bailadores, la charrería, y seguiremos impulsando para que Jalisco siga siendo la punta de lanza en todas las actividades ecuestres. Jalisco, hoy por hoy, tiene los mejores caballos del país ”, dijo.

Añadió que habrá exhibiciones de caballos aztecas y españoles, mientras que el primer día del evento, el miércoles 19 de noviembre, las mujeres entrarán gratis, y las primeras 300 recibirán un obsequio. El viernes, el día de la inauguración, se llevará a cabo el espectáculo “ Pasión Ecuestre ” a partir de las 16:30 horas.

Y el último día, comentó, el Festival cierra con el Campeonato Mundial de Caballos Bailadores . “ Es un evento que no se pueden perder, y el que no tenga boletos, el día domingo y lunes (16 y 17), en la Glorieta Chapalita, vamos a estar regalando boletos para todos los jaliscienses y para toda la gente que nos esté viendo. Porque este evento lo queremos hacer del pueblo, para la gente. Que tengan la oportunidad de ir a divertirse y que el boleto no les cueste nada ”.

El evento está principalmente dirigido a niños y niñas

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Eduardo Ron Ramos , destacó que este evento motivará a las niñas y niños de Jalisco a continuar con las labores del campo, pues alertó que, de lo contrario, “ estamos predispuestos a la exterminación ”.

“ Tenemos que empujar nuestra cultura agropecuaria porque al final todas las actividades que desarrollamos en el campo, pues nuestro hobbie son todas las actividades que hacemos en la arena [...]. Todo lo que han logrado ustedes ya es un espectáculo viviente que agradecemos todos y aparte motiva, ayuda ”.

Por último, Mariano Barba, quien tocó algunas de las canciones que presentará en el Festival, además de que anunció colaboraciones con otros artistas, como Carín León y Luis R Conriquez , invitó a la ciudadanía a asistir al Festival.

Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del Pabellón Cultural Universitario, en un horario de las 13:00 a las 18:00 de lunes a viernes, y de las 11:00 a las 16:00 horas los sábados.

