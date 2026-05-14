A través de mensajes de texto, los ciberdelincuentes han intentado fraudar a las personas haciéndolas creer que el Gobierno del Estado de Jalisco les ha aplicado multas viales, haciendo que ingresen a enlaces engañosos con los cuales pueden acceder al robo de información.

¿Cómo operan los falsos mensajes de multas viales en Jalisco?

El mensaje llega desde diversos números, entre ellos con lada de San Luis Potosí (+52 481). El texto menciona distintos mensajes, entre ellos, por ejemplo: "Se ha registrado una infracción de tráfico, se requiere pago", seguida de ligas que aparentan ser del Gobierno del Estado, como https://gobiern1oelinea.cc/mx.

Otro de los mensajes refiere: "Gobierno de Jalisco informa: Multa detectada en su registro vehicular. Acceda a https:/jaliscoI.top/mx para realizar el pago y obtener su comprobante".

¿Qué información pueden robar los ciberdelincuentes?

En ambos casos se trata de ligas falsas y simplemente intentan hacerse pasar por las plataformas del Gobierno estatal, poniendo en riesgo la información que guardan los teléfonos móviles.

En algunos de los casos, presionar estas ligas permite acceder a las "credenciales de cookies", que son aquellas contraseñas que se quedan guardadas en automático cuando vuelves a entrar a alguna plataforma para evitar los inicios de sesión, poniendo en peligro datos sensibles como nombres, direcciones, cuentas bancarias y NIP de tarjetas.

En otros casos, al ingresar a estos links se otorga a los ciberdelincuentes el permiso para acceder a otra información como CURP, INE, ubicación GPS u otras preferencias, llevando a que generen suplantación de identidad para compras en línea (u otras situaciones más graves) hasta el brindarles información para generar fraudes más directos según la información que obtengan, por ejemplo, si se trata de una persona joven o una persona adulta mayor.

"A mi me llegó el mensaje y yo ni coche tengo", comentó Ariana Rosas respecto de este tipo de fraudes.

"Yo sí pensé que era real y ya le iba a picar, pero se me hizo raro porque nunca mandan mensajes, entonces me fijé bien en la liga y ya me di cuenta que no estaba bien escrita la página a la que te dirige", señaló por su parte Martha Sánchez.

Secretaría de Seguridad alerta sobre fraudes digitales en Jalisco

Ante ello, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Policía Vial del Estado han generado una campaña en redes sociales para alertar a la ciudadanía a no caer en este tipo de fraudes digitales.

"Si recibes un mensaje como este, IGNÓRALO. Es FALSO. Protege tu privacidad: evita abrir links sospechosos o compartir información", señalan las autoridades en las publicaciones, acompañadas de un ejemplo del mensaje con la palabra "FALSO".

¿Cómo verificar multas vehiculares reales en Jalisco?

En este sentido, también han generado una serie de recomendaciones básicas, como que antes de dar clic a cualquier enlace, se verifique que el sitio sea el oficial oficial.

"Recuerda que los sitios del Gobierno de Jalisco tienen terminación: jalisco.gob.mx".

Si se recibe un mensaje como estos, sí se cuenta con un vehículo y lo que se desea es verificar la información, lo más adecuado es acceder directamente a la plataforma destinada para este fin y la única, albergada en la liga https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/adeudos.

La persona solo debe ingresar la placa, número de serie, nombre del propietario y número del motor (toda la información, plasmada en la tarjeta de circulación), y automáticamente le desplegará la lista de multas viales que tenga el vehículo.

Además, en cualquier caso se recomienda solo confiar en sitios que comiencen con https://, y que, de preferencia, la liga contenga un pequeño candado al inicio, que representa que indica que la conexión entre el navegador y el servidor web es segura.

MF