Bomberos de Zapopan rescatan a un hombre que cayó en la barranca de Vistas del Centinela

Tras el reporte a las unidades de emergencia los agentes adscritos a las bases 1 y 3 y especializados en rescate vertical, se movilizaron al punto y a su arribo, realizaron labores de búsqueda en la zona, logrando localizar al masculino a aproximadamente 60 metros de un peñasco.

"Debido a las condiciones del terreno y al riesgo que representaba su ubicación, se implementó un operativo de rescate mediante un sistema especializado de cuerdas", refirió la coordinación municipal.

La autoridad añadió que una vez que los rescatistas lograron llegar hasta la víctima y rescatarla, se le brindó atención prehospitalaria con apoyo de paramédicos de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Unidades de emergencia logran poner a salvo a hombre

Tras la valoración inicial, se detectó que presentaba múltiples contusiones y probables lesiones en la clavícula y hombro izquierdo, así como en una de sus rodillas.

"Posteriormente, el paciente fue inmovilizado y colocado en una canastilla para realizar su rescate de manera segura hacia la parte superior de la barranca, donde fue puesto a salvo y trasladado a un puesto de socorro para recibir una valoración médica más especializada", añadió.

Por último, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por zonas de barrancas, senderos y áreas de difícil acceso, especialmente durante actividades recreativas o deportivas.

NG