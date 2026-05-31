Domingo, 31 de Mayo 2026

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Bomberos de Zapopan rescatan a un hombre que cayó en la barranca de Vistas del Centinela

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por zonas de barrancas, senderos y áreas de difícil acceso

Por: Rubí Bobadilla

Oficiales de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron el reporte de una persona que cayó a un barranco en la colonia Vistas del Centinela. CORTESÍA/ Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

Oficiales de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron el reporte de una persona que cayó a un barranco en la colonia Vistas del Centinela. CORTESÍA/ Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

Tras el reporte a las unidades de emergencia los agentes adscritos a las bases 1 y 3 y especializados en rescate vertical, se movilizaron al punto y a su arribo, realizaron labores de búsqueda en la zona, logrando localizar al masculino a aproximadamente 60 metros de un peñasco. 

"Debido a las condiciones del terreno y al riesgo que representaba su ubicación, se implementó un operativo de rescate mediante un sistema especializado de cuerdas", refirió la coordinación municipal.

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La autoridad añadió que una vez que los rescatistas lograron llegar hasta la víctima y rescatarla, se le brindó atención prehospitalaria con apoyo de paramédicos de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. 

Unidades de emergencia logran poner a salvo a hombre

Tras la valoración inicial, se detectó que presentaba múltiples contusiones y probables lesiones en la clavícula y hombro izquierdo, así como en una de sus rodillas. 

"Posteriormente, el paciente fue inmovilizado y colocado en una canastilla para realizar su rescate de manera segura hacia la parte superior de la barranca, donde fue puesto a salvo y trasladado a un puesto de socorro para recibir una valoración médica más especializada", añadió.

Por último, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por zonas de barrancas, senderos y áreas de difícil acceso, especialmente durante actividades recreativas o deportivas. 

NG

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