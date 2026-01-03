Bomberos de Zapopan atienden incendio en Villas de Guadalupe

Hace unos momentos, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan informó que oficiales de la Base 3 de la dependencia atendieron un reporte de incendio en una vivienda de la colonia Villas de Guadalupe.

Durante esta tarde, oficiales de Bomberos de Zapopan se presentaron en el cruce de Ignacio Espinoza Poniente y Salvador Velázquez en la colonia mencionada. En el domicilio mencionado encontraron a los moradores del mismo, los cuales lograron que el fuego se propagara. El equipo se sumó para eliminar cualquier riesgo de propagación o reactivación.

Con respecto al reporte del estado de salud de los habitantes, un joven sufrió una leve intoxicación por el humo generado debido al incendio.

Por último, el incidente fue controlado sin mayores complicaciones.

¿Cómo reportar un incendio a Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

