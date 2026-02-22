La Secretaría de Transporte Jalisco informó que se suspende temporalmente el servicio de Mi Macro Periférico de Barranca de Huentitán a Chapalita Inn, con motivo de incidentes ajenos a la operación del servicio en Periférico y Tabachines.

Lo anterior luego que se registrara vehículos incendiados sobre el Periférico Norte, a la altura de Tabachines: una camioneta de carga y un camión del transporte público, sin reporte de personas lesionadas, y por los cuales ya circulan algunos videos en redes sociales.

Al respecto el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona.

A raíz de estas acciones, en distintos puntos de esa región y en otras áreas de Jalisco, sujetos incendiaron y atravesaron vehículos para obstaculizar la labor de las autoridades.

Ante la situación, se ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de Gobierno y la activación del código rojo, con el objetivo de prevenir agresiones contra la población.

