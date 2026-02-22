La Secretaría de Transporte Jalisco informó que se suspende temporalmente el servicio de Mi Macro Periférico de Barranca de Huentitán a Chapalita Inn, con motivo de incidentes ajenos a la operación del servicio en Periférico y Tabachines.

Lo anterior luego que se registrara vehículos incendiados sobre el Periférico Norte, a la altura de Tabachines: una camioneta de carga y un camión del transporte público, sin reporte de personas lesionadas, y por los cuales ya circulan algunos videos en redes sociales.

De igual forma el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) detalló que se suspende temporalmente el servicio en la Línea 3 y Mi Transporte Tren Ligero por incidentes ajenos a la operación.

Al respecto el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona.

A raíz de estas acciones, en distintos puntos de esa región y en otras áreas de Jalisco, sujetos incendiaron y atravesaron vehículos para obstaculizar la labor de las autoridades.

Ante la situación, se ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de Gobierno y la activación del código rojo, con el objetivo de prevenir agresiones contra la población.

