La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco (SICT) llamó a las y los ciudadanos a NO salir a carreteras estatales ni federales tras diversos reportes de afectaciones por bloqueos.

Desde la mañana de este domingo 22 de febrero, diversos usuarios desde redes sociales han comaprtido imágenes de carreteras y vialidades bloqueadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y otras localdiades colindantes.

Según reportes, estas movilizaciones se habrían derivado de un fuerte operativo militar implementado en el municipio de Tapalpa .

Lemus activó código rojo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno y la activación del código rojo, con el objetivo de prevenir agresiones contra la población.

"He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población", detalló el mandatario estatal en sus redes sociales.

Todas las vialidades afectadas hasta el momento

De forma extraoficial, se informó que entre los puntos confirmados en el municipio de Zapopan donde se registraron situaciones como quema de vehículos o poncha llantas se encuentran:

Periférico y Tabachines

Avenida Alcalde y Periférico

Periférico y Vallarta

Periférico y Las Cañadas

Mientras que en el municipio de Guadalajara se han confirmado siniestros de la misma índole en los siguientes puntos:

Avenida 16 de septiembre y La Paz | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad

Periférico y Calzada Independencia | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad

Batallón de San patricio y la calzada | Vehículos incendiados bloqueando la vialidad

Juárez y la Calzada Independencia | Tienda de conveniencia incendiada

Periférico y Ángel Martínez

Periférico y artesanos | Estación del Macrobús incendiada

En el municipio de Tlajomulco las autoridades municipales ya confirmaron al cuatro puntos con situaciones de inseguridad:

Carretera a Morelia en Buenavista

Adolf B. Horn en Arvento

López Mateos Sur en Las Plazas Outlet

Las Cuatas

En El Informador, seguiremos manteniendo a las y los usuarios al tanto de estos hechos. Se recomienda no compartir información no verificada a través de los canales oficiales de las autoridades, así como ceder el paso a las unidades de emergencia .

