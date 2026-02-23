Bloqueos en Jalisco: Así puedes hablar con niñas y niños sobre los hechos de violencia en la ciudad

Ante la jornada violenta que se vivió en las últimas horas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y diversos municipios de Jalisco luego de la captura y caída de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", el Gobierno de Jalisco emitió una serie de recomendaciones para hablar con las niñas y niños del estado sobre la situación.

Ayer domingo 22 de febrero se reportaron diversos bloqueos en distintos puntos del Estado incluidos varios lugares del AMG, tras la caída del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), uno de los más importantes de México y el mundo. Ante ello, el día de ayer la Secretaría de Transporte Jalisco suspendió provisionalmente el servicio de Transporte Público en la ciudad para evitar situaciones de riesgo. De igual manera, la Vía RecreActiva que tenía unas horas de operación fue suspendida.

El gobierno federal confirmó 65 bloqueos en Jalisco tras la detención de "El Mencho"; y se registraron hasta 252 bloqueos en 20 entidades.

Ante ello, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, instó a suspender las clases en el estado el lunes 23 de febrero, lo cual fue confirmado por la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ).

¿Cómo hablar con las niñas y niños sobre los bloqueos y hechos de violencia?

Pregunta qué saben y qué escucharon de la situación. Puede ser útil empezar con preguntas del tipo "¿Qué viste o escuchaste?" Responde dudas según su edad y sin dar detalles. Puedes utilizar construcciones del tipo "Hay una situación afuera y por eso no podemos salir". Usa solo información verificable. Evita repetir audios, imágenes y rumores que no hayan sido comprobados por autoridades oficiales. Da seguridad emocional. "Estoy contigo y estamos en casa, en un lugar seguro". Valida sus emociones. Pregunta cómo se siente y asegúrale que es normal sentir miedo o preocupación ante la situación. Reduce la exposición a noticias y a imágenes sensibles. No veas videos delante de ellos. Mantén rutinas y actividades tranquilas. Intenta jugar o interactuar con ellos.

OB