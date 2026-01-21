Miércoles, 21 de Enero 2026

Beca Jenkins-Del Toro: Abren convocatoria; conoce todos los detalles

La beca se dirige a jóvenes mexicanos que quieran estudiar cine a nivel licenciatura o maestría en universidades extranjeras

La Beca ha beneficiado a seis alumnos, quienes han aplicado sus conocimientos en cine en universidades de Cuba, República Checa, Estados Unidos y Australia. UDEG

La Beca Jenkins-Del Toro nace para fomentar el cine mexicano y apoyar a cineastas nacionales, brindándoles la oportunidad de continuar su formación en instituciones internacionales, impulsar su desarrollo profesional y fortalecer la creación artística en México.

“La beca incluye 60 mil dólares anuales para cubrir la colegiatura de cualquier universidad de cine en el mundo, además de transporte aéreo y manutención. Es una beca muy completa y es otorgada a aquellos o aquellas cineastas que demuestran su talento”, dijo Alfonso Miller, coordinador de Industria del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Creada en el año 2019, con la colaboración y aportación de la Fundación Mary Street Jenkins, la organización del Patronato del FICG AC, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara AC y el cineasta Guillermo del Toro, la Beca Jenkins-Del Toro ha beneficiado a seis alumnos, quienes han aplicado sus conocimientos en cine en universidades de Cuba, República Checa, Estados Unidos y Australia.

Los aspirantes podrán participar con un solo proyecto, por lo que es importante tomarlo en cuenta al momento de concursar. UDEG
¿Dónde puedo ver las bases y el registro?

Las condiciones y la extensión de los requisitos, así como el registro, se encuentran disponibles en el siguiente enlace https://www.becajenkinsdeltoro.com/convocatoria

¿Qué se necesita para participar?

  1. Presentar, al menos, un trabajo cinematográfico con una duración mínima de cinco minutos en cortometraje, o mínima de 45 minutos en largometraje. Los proyectos podrán ser trabajos de ficción, documental y animación. Puede ser inédito o no.
  2. La obra presentada deberá haber sido producida dentro del periodo de 2022 hasta la publicación de la presente convocatoria.
  3. Promedio de calificación de 90 (noventa) en el caso de licenciatura o su equivalente, y bachillerato con promedio mínimo de 80 (ochenta) o su equivalente, dependiendo del grado académico del postulante.
    Dominio del idioma inglés (hablado y escrito), acreditado por documentos validados por TOEFL, TOEIC, IELTS u otros certificados oficiales.
  4. Un video con duración máxima de dos minutos, mediante el cual el aspirante exponga su intención de obtener la beca, explicando o justificando el motivo por el que considera debe ser beneficiario de la misma.

¿Hasta cuándo estará abierta la convocatoria?

Estará disponible hasta el próximo 6 de febrero y se le entregará un reconocimiento al ganador dentro de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se llevará a cabo del 17 al 25 de abril de este año.

Con información de la UdeG.

