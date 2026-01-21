Beca Jenkins-Del Toro: Abren convocatoria; conoce todos los detalles

La Beca Jenkins-Del Toro nace para fomentar el cine mexicano y apoyar a cineastas nacionales, brindándoles la oportunidad de continuar su formación en instituciones internacionales, impulsar su desarrollo profesional y fortalecer la creación artística en México.“La beca incluye 60 mil dólares anuales para cubrir la colegiatura de cualquier universidad de cine en el mundo, además de transporte aéreo y manutención. Es una beca muy completa y es otorgada a aquellos o aquellas cineastas que demuestran su talento”, dijo Alfonso Miller, coordinador de Industria del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).Creada en el año 2019, con la colaboración y aportación de la Fundación Mary Street Jenkins, la organización del Patronato del FICG AC, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara AC y el cineasta Guillermo del Toro, la Beca Jenkins-Del Toro ha beneficiado a seis alumnos, quienes han aplicado sus conocimientos en cine en universidades de Cuba, República Checa, Estados Unidos y Australia. Las condiciones y la extensión de los requisitos, así como el registro, se encuentran disponibles en el siguiente enlace https://www.becajenkinsdeltoro.com/convocatoriaEstará disponible hasta el próximo 6 de febrero y se le entregará un reconocimiento al ganador dentro de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se llevará a cabo del 17 al 25 de abril de este año.Con información de la UdeG.PH