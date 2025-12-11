Atacan a balazos a dos agentes de la Fiscalía del Estado en Tonalá

Esta noche dos agentes de la Fiscalía del Estado fueron atacados a balazos en calles de la colonia Zalatitlán, en el municipio de Tonalá y en los límites con Guadalajara. Uno de ellos fue privado de la libertad por los agresores y herido en una pierna y en el glúteo.

Los hechos se registraron en una barbería, donde los elementos de seguridad fueron abordados por una persona que les pedía ayuda, pues cuatro sujetos estaban intentando llevárselo contra su voluntad. Entonces, uno de los agentes disparó contra los agresores mientras solicitaba apoyo vía radio.

Los agresores escaparon, pero momentos después regresaron al lugar acompañados de más sujetos y lograron llevarse a uno de los elementos, mientras que su compañero y la persona que inicialmente había solicitado apoyo se resguardaron.

En tanto, informó la Fiscalía, minutos después se dio a conocer que el agente privado de su libertad había sido liberado y se encontraba en las inmediaciones del Cerro de la Reina, con dos heridas de bala. Fue trasladado a un hospital y su estado de salud se reporta estable.

Los agresores son buscados por corporaciones municipales y estatales.

YC