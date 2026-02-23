Luego de los hechos de violencia registrados en algunos municipios al interior de Jalisco y del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), algunas carreteras del estado amanecen con bloqueos y casetas tomadas, informó la Red de Carreteras de Occidente.

En la autopista Guadalajara – Zapotlanejo, a la altura del kilómetro 4, personal de la caseta permanece en resguardo, mientras que el punto de cobro opera en modo toma de casetas. A la altura de La Joya, del kilómetro 9, se registra bloqueo en ambos sentidos con camiones atravesados e incendiados.

En la carretera Zapotlanejo – Lagos de Moreno, a la altura de la caseta de Tepatitlán se registra bloqueo en ambos sentidos y la plaza de cobro opera en modo toma de casetas; en Jalostotitlán y Remota San Juan también se registran bloqueos en ambos sentidos, en este último con camiones atravesados e incendiados, aunque con presencia de la Guardia Nacional.

En la autopista Maravatío – Zapotlanejo existen bloqueos en ambos sentidos en Zapotlán del Rey, Plaza de cobro Ocotlán, Vista Hermosa (tramo libre), Entronque La Barca, Autovim y Plaza de cobro Ecuandureo.

Las autopistas León – Aguascalientes y Tepic – San Blas no registran bloqueos.

CT