Así ajustó Jalisco los días de clases que quedan del ciclo escolar por el Mundial 2026

El cierre del ciclo escolar siempre genera dudas e inquietudes entre los padres de familia, pero este año la situación es verdaderamente excepcional. Con la llegada de un evento deportivo de talla internacional como el Mundial 2026 de la FIFA a Jalisco, las autoridades educativas han tenido que tomar medidas preventivas y adaptar la rutina de miles de estudiantes.

Si te preguntas qué pasará exactamente con la educación de tus hijos, quién tomó esta decisión sin precedentes, cuándo inician las vacaciones y por qué se modificaron las fechas oficiales, has llegado al lugar indicado. Aquí te detallamos todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda familiar con éxito.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) ha confirmado una serie de modificaciones estratégicas para todas las escuelas públicas y privadas de educación básica. El objetivo principal de este ajuste es garantizar la seguridad y la movilidad en el Estado, asegurando al mismo tiempo que no se sacrifique el aprendizaje de los niños y adolescentes.

¿Cuándo terminan las clases ordinarias en Jalisco?

A diferencia del calendario oficial dictado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, que marca el miércoles 15 de julio de 2026 como el fin del ciclo, en Jalisco las cosas serán muy diferentes.

El último día de clases ordinarias presenciales será el martes 30 de junio de 2026. Así lo determinaron las autoridades estatales para facilitar la logística urbana durante las semanas más intensas del torneo internacional que viviremos.

El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó detalladamente que con esta medida Jalisco sigue cumpliendo con los 185 días efectivos de estudio requeridos. Los primeros quince días de julio se destinarán exclusivamente a regularizaciones y cierres administrativos.

Clases a distancia y ajustes por la Copa Mundial 2026

El motivo principal de este cambio histórico radica en que Guadalajara será una de las sedes estelares de la Copa Mundial de Futbol 2026. La afluencia masiva de turistas y los fuertes operativos de seguridad impactarán directamente el tráfico y la rutina diaria de la metrópoli.

Para evitar contratiempos mayores y proteger a los menores, se determinó que los días 11, 18, 23 y 26 de junio los alumnos no asistirán a las aulas. En su lugar, cómo método alternativo, se implementarán actividades educativas a distancia.

¿Por qué se eligieron estas fechas específicas? El jueves 11 de junio coincide con la gran ceremonia inaugural del Mundial. Por otro lado, el 18 de junio la Selección Mexicana jugará un partido crucial en el Estadio Guadalajara. Los días 23 y 26 también están vinculados a la dinámica del torneo y a las sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Fechas clave para entrega de boletas y certificados

El cierre de ciclo no solo implica dejar de ir a la escuela; también conlleva trámites académicos muy importantes. Para que no se te pase ninguna fecha, la SEJ ha estructurado un calendario sumamente preciso para la evaluación final.

El registro de calificaciones por parte de los docentes se llevará a cabo del 19 al 26 de junio. Posteriormente, la entrega de boletas de evaluación a los padres de familia tendrá lugar los días 29 y 30 de junio.

Si tu hijo requiere apoyo extra para mejorar sus notas, del 6 al 14 de julio habrá actividades pedagógicas complementarias opcionales. Durante este mismo periodo, del 6 al 10 de julio, podrás descargar los certificados oficiales a través de la plataforma digital APPrende Jalisco.

Con esta organización, Jalisco demuestra cómo es posible equilibrar la emoción y el reto de ser sede mundialista con la enorme responsabilidad de brindar una educación de calidad. ¡Prepárate con anticipación y disfruta de este cierre de ciclo verdaderamente único!

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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