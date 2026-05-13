Aseguran 21 tomas clandestinas de hidrocarburo en municipios de Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Jalisco informó de la apertura de 7 carpetas de investigación por el hallazgo de 21 tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Degollado, Zapotlanejo, Tlajomulco de Zúñiga, Atotonilco y Tototlán.

Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció ante el fiscal federal en la entidad de la existencia de ocho tomas clandestinas de hidrocarburo, ubicadas en el kilómetro 126+110, en las inmediaciones del poblado Quirino, en el municipio de Degollado.

En los kilómetros 217+790 y 217+695 del tramo Degollado- Castillo, en las inmediaciones del poblado Potrero Negro del municipio de Zapotlanejo, se inhabilitaron seis tomas clandestinas.

Mientras que en las inmediaciones del fraccionamiento Colinas del Roble, en el kilómetro 258+000, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se inhabilitó una toma clandestina.

Otro hallazgo fue en el kilómetro 262+000 del tramo Castillo- Zapopan, en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de San Sebastián del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde también se inhabilitó una toma clandestina.

En el kilómetro 188+000 del tramo Castillo- Zapopan, en las inmediaciones del poblado El Salitre, del municipio de Zapotlanejo, se inhabilitaron dos tomas clandestinas.

En el kilómetro 221+481 del tramo Degollado- Castillo, en las inmediaciones de la colonia La Ilusión del municipio de Tototlán, se inhabilitó una toma clandestina.

Finalmente, Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el kilómetro 161+194 del tramo Degollado- Castillo, en las inmediaciones del poblado los Cuates, inhabilitaron dos tomas clandestinas.

Las tomas clandestinas se ubicaron en el poliducto Salamanca-Guadalajara, el cual es constantemente afectado.

El Ministerio Público Federal (MPF) continúa con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

Este medio reportó este miércoles que Jalisco fue segundo lugar en localización de ordeñas de combustible durante 2025, con un total de mil 713, solo por debajo del estado de Hidalgo que reportó el hallazgo de dos mil 785.

Mientras que en cuanto a municipios, Degollado es el que más acumula a nivel nacional con 136, mientras que en el estado, le siguen Tala, Tototlán, Tlajomulco, Atotonilco el Alto, Zapotlanejo y Zapopan.

MF