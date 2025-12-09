Anuncian incremento al presupuesto humanista en Tlaquepaque

A través de una rueda de prensa, Laura Imelda Pérez, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque presentó el presupuesto humanista para el municipio, en el que destaca un incremento del 20 por ciento, que en cantidad representa tres mil 174 millones de pesos mexicanos. Dicho incremento permitirá prestar mejores servicios públicos, fortalecer la infraestructura, mejorar la seguridad y ampliar el bienestar para las familias más necesitadas en la región.

De acuerdo con la presidenta, el crecimiento es posible gracias a las finanzas ordenadas y a la recaudación responsable. Ya que "cuando las cuentas son claras y el gasto se registra donde corresponde, el presupuesto deja de estancarse y comienza a reflejar la capacidad del municipio".

La presidenta de Tlaquepaque manifestó que este aumento se verá reflejado en la distribución de los recursos, mismos que serán aplicados con total honestidad, cercanía con la ciudadanía y una vinculación estrecha. Esta distribución permitirá avanzar en el pago de la deuda, la cual tuvo una disminución del 11 por ciento, al pasar de 81 millones 900 mil pesos a 71 millones 800 mil pesos.

Además de ello, Laura Imelda destacó el incremento del 4 por ciento al sueldo base de los trabajadores públicos, además del aumento en la despensa, el apoyo de transporte, y el ajuste al salario de mil 125 trabajadores públicos, mismos que variaban y tenían percepciones por debajo del mínimo y en este 2026 quedará de nueve mil 582 pesos.

Por otra parte, en la rueda de prensa "Dialogos de Esperanza" también se recalcó el apoyo a la población a través de los programas sociales “Mujeres líderes de esperanza”, “Bienestar incluyente”, “Raíces de Esperanza” y “Aprendiendo con bienestar”, los cuales contarán con un presupuesto de 200 millones de pesos.

“Estamos llegando a más de 100 mil personas beneficiadas con estos programas sociales y que el presupuesto para ellos crece, crece 14 por ciento de manera nominal en 2026. Con esto demostramos que nuestros programas 100 por ciento municipales se mantienen, se sostienen y se fortalecen” dijo la mandataria.

Con respecto a los trabajadores del campo, Laura Imelda Pérez aseguró que se destinarán seis millones de pesos en materia del campo. “Estamos hablando de proveer de composta, estamos hablando de la habilitación de drones para la dispersión de químicos, estamos hablando de otros materiales que se requieren y se pueden repartir entre los agricultores” reveló la presidenta municipal.

De igual forma, la presidenta de Tlaquepaque agregó que para 2026 creció la inversión en obra pública en 100 millones de pesos, de manera nominal en comparación con 2025.

Finalmente, en materia de seguridad pública, señaló que se destinarán 656 millones de pesos, recursos que ayudarán a mejorar la operatividad, fortalecer la atención a la comunidad y equipar adecuadamente al personal. “Estamos garantizando la compra de nuevas unidades, pulsos de vida, equipamiento, uniformes, por supuesto, absolutamente todo lo que ellas y ellos requieren porque son nuestros héroes” cerró la mandataria.

