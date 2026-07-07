Martes, 07 de Julio 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 7 de julio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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