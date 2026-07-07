Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 7 de julio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

