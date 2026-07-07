Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 7 de julio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 14 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún