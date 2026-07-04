Ambiente mundialista se apodera de Bien de Noche en Guadalajara

La fiebre mundialista sigue sintiéndose en las calles de Guadalajara.

La noche de este sábado, la edición de "El Bien de Noche", implementada cada primer sábado de mes por el ayuntamiento tapatío, fue especial en el marco de la organización de la Copa Mundial.

La mayoría de los asistentes se pusieron la playera de su equipo favorito, aprovechando la temática mundialista. Y no solamente fue que disfrutaron de una experiencia mundialista, ya que combinaron el ambiente futbolero con música, arte, cultura y actividades recreativas para toda la familia.

Pronósticos y esperanza internacional

José Ramón Ortega se puso su playera de México y fue acompañado por su esposa y su hijo para disfrutar de Bien de Noche. "Es un lugar seguro, tranquilo, que nos podamos divertir. Corremos y caminamos", contó.

La Selección de México juega este domingo contra Inglaterra por los octavos de final del Mundial. Y ve un pronóstico favorable en favor del equipo mexicano: "2-0 gana México, con goles de Quiñones, los dos".

Viridiana también acudió con su esposo y sus dos hijos, así como sus mascotas. Aparte de disfrutar y pasearse, quieren cansar a sus dos perros: "Intentamos venir cada sábado", respondió mientras era jalada por una de sus mascotas.

Su esposo, Micael, ataviado con su playera de Francia, espera que la selección francesa llegue a la final del Mundial y cobre revancha contra Argentina, selección ante la cual perdió la final de 2022 en penales.

“Soy de Francia, pero vivo aquí desde hace tres años.”

Bien de Noche comenzó en punto de las 19:00 y se extendió hasta las 23:00 horas, desde Paseo Alcalde hacia la Vía RecreActiva por avenida Juárez y Vallarta.

Inclusión y apropiación del espacio público

Se convirtió en un punto de encuentro donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas pudieron recorrer distintos espacios, participar en actividades gratuitas como baile, juegos de mesa, actividades deportivas, música y disfrutar de una ciudad que celebra el deporte, la convivencia y la apropiación de sus espacios públicos.

También se dieron cita personas con discapacidad pertenecientes a la Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (FHADI). Ana Zúñiga de dicha organización, pide más espacios para aquel sector de la población.

"Somos personas con discapacidad motriz que nos gusta hacer actividades como cualquier otra persona, como si no tuviéramos discapacidad. Cada vez que hay actividad en la vía nocturna, una vez al mes es cuando nos reunimos".

Arte, música y cultura en cada esquina

La programación incluyó más de una decena de sedes con opciones para todos los gustos: hubo karaoke, juegos de feria, exhibiciones de danzón, video mapping interactivo en la Catedral de Guadalajara, lo cual, atrajo a cientos de tapatíos quienes pudieron observar el contenido de la exposición; en el Jardín Reforma hubo cine al aire libre; en otros puntos también había talleres de cartonería, conciertos, salsa, cumbia, bachata, observación astronómica y presentaciones de talento tapatío en escenarios distribuidos a lo largo del Centro Histórico.

Por ejemplo, en la zona de la Rambla Cataluña hubo grupo musical; de la misma forma, en el Paseo Alcalde, entre Juan Manuel y San Felipe, donde se interpretaron éxitos de grupos como Elefante o del artista fallecido, Gustavo Cerati.

Los recintos culturales también albergaron algunas actividades como la exposición Once maneras de ponerse una camiseta en la Casa Museo López Portillo, la cual consiste en una propuesta que dialoga con la identidad, la pasión y el espíritu deportivo que se vive en estos días.

En el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) se ofrecieron recorridos guiados, un taller abierto de grabado y la exposición Mística Molusca, del caricaturista y artista Jis.

NG