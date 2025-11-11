Alumnos del COBAEJ Miramar reciben formación digital con apoyo del IDEFT y DIF Zapopan

Más de 400 alumnos del turno matutino del COBAEJ Plantel Miramar iniciaron el curso de 50 horas “Uso del Internet”, con el objetivo de potenciar sus habilidades tecnológicas para un mundo cada vez más digital.

La iniciativa, impulsada por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), a cargo de Salvador Cosío Gaona, y el DIF Zapopan, presidido por Michelle Greicha, brindará a los estudiantes competencias digitales orientadas al uso responsable y productivo de las herramientas tecnológicas, en una acción conjunta que refuerza la vinculación entre instituciones educativas y sociales.

En el acto inaugural, el director del plantel, Adrián Rafael Candelario Marín, subrayó que la educación “va más allá de las aulas” y que este curso abre “nuevas puertas” para los jóvenes.

Los alumnos, integrados en 14 grupos desarrollarán competencias digitales orientadas al uso responsable y productivo de las herramientas tecnológicas. CORTESÍA

“Esta es una oportunidad para fortalecer sus conocimientos y demostrarles que el aprendizaje continuo es la clave del éxito”, expresó.

Por su parte, María Eugenia Sánchez, de la coordinación de Gestión del DIF Zapopan, invitó a los estudiantes a asumir la capacitación con entusiasmo:

“Muchísimas felicidades por tomar esta oportunidad, porque la vida se hace de oportunidades. Están en un excelente momento para sembrar su futuro, para tomar decisiones y caminar hacia sus propias expectativas”.

Con la suma de esfuerzos entre el IDEFT, el DIF Zapopan y el COBAEJ, se construyen puentes de colaboración que acercan la capacitación a las aulas. CORTESÍA

La directora de Planteles Zapopan del IDEFT, Verónica Gutiérrez, explicó que al concluir recibirán un certificado oficial emitido por la Secretaría de Educación de Jalisco y la Secretaría de Educación Pública. Además, señaló que el curso incluye contenidos aplicables a la vida diaria.

Esta acción forma parte del plan del Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, para fortalecer la formación técnica, el desarrollo del capital humano y la empleabilidad de los jóvenes.

La colaboración entre IDEFT, DIF Zapopan y COBAEJ representa una apuesta por acercar la capacitación tecnológica directamente a los estudiantes.