Con el objetivo de fortalecer la identidad de sus marcas, mejorar su presencia en el mercado y comunicar una propuesta de valor enfocada en calidad, innovación y cercanía con las familias y sus mascotas, Grupo Sesajal realizó el lanzamiento de su nueva marca paraguas: NUBAC (Nutrición Balanceada Completa), así como el relanzamiento de Grateful, Shaggy y Felicat.

La creación de NUBAC, la nueva marca madre corporativa de la empresa, respalda el portafolio de alimentos para mascotas de Sesajal, además de responder al crecimiento y profesionalización de la unidad de negocio de consumo animal.

Las marcas Grateful, Shaggy y Felicat, tras varios años de historia como algunos de los nombres más característicos del mercado de alimentos para mascotas en México, presentaron una renovación integral en su imagen, empaque y posicionamiento. Con este relanzamiento, bajo el paraguas de NUBAC, apuntan a reafirmar sus marcas como productos de valor, confianza y desempeño nutricional.

El evento de lanzamiento y relanzamiento se realizó el pasado 24 de octubre en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, en Zapopan. Durante el mismo, los directivos de Sesajal presentaron las mejoras en planta y procesos productivos, enfocadas en garantizar mayor calidad y seguridad alimentaria; las nuevas estrategias comerciales y de comunicación de la empresa, destinadas al crecimiento sostenible y expansión nacional; y los videos oficiales de los lanzamientos de las marcas, con los que se mostró la evolución visual y conceptual de NUBAC. El formato combinó la presentación formal del Plan Nutrición Balanceada Completa 2026 con una experiencia relajada, en un entorno que celebró la unión, el orgullo y la pasión, valores que, estima Grupo Sesajal, representan la nueva etapa de sus distintas marcas.

“Con NUBAC iniciamos una nueva era en la nutrición para mascotas. Este relanzamiento representa evolución, compromiso y una visión clara: estar más cerca de quienes más amamos, ofreciendo productos de calidad con el respaldo de Grupo Sesajal”, compartió la empresa mexicana a través de un comunicado.

Con la visión de ofrecer al mercado mexicano y al internacional productos derivados de semillas oleaginosas de calidad, elaborados con materias primas cultivadas en el país, Grupo Sesajal fue fundado hace cerca de 40 años. Ahora celebra una trayectoria de excelencia en la industria alimentaria con compromisos claros con el cuidado del medio ambiente, superioridad en sus productos y con el mejor trabajo posible para integrar el campo, el origen y la mesa; el destino final.

Entre sus ventajas competitivas, destacan garantía de calidad e inocuidad, amplia experiencia en la industria, certificaciones internacionales que comprueban los altos estándares con los que se rige el Grupo, la creación de productos e ingredientes hechos a la medida de cada cliente e infraestructura de excelencia.

Para saber más, visita el sitio nubac.mx

CT