El bloqueo en la carretera a Nogales es uno de los continúa activo en Jalisco a más de 24 horas de haber iniciado ; los productores mantienen cerrados los accesos de forma intermitente para exigir un precio justo por la tonelada de maíz.

Afirman que la propuesta del Gobierno federal anunciada ayer lunes por Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, "sigue muy por debajo de los costos reales de producción", por lo cual no aceptarán negociaciones por debajo de los 7 mil 200 pesos por tonelada que ellos exigen.

"La propuesta que se hizo por parte de la Secretaría de Agricultura fue de 6 mil 050 pesos. Ellos dicen que la labor de ellos va a hacer que el precio piso sea 5 mil 200, o sea que la industria no pague menos de eso, y hay dos apoyos: uno del gobierno del estado, de 350 pesos por tonelada, y otro del gobierno federal, de 700 pesos. Son 850 pesos adicionales, y así llegan a los 6 mil 050. Pero están muy lejos de lo que nosotros pretendemos, que son 7 mil 200", explicó Julio Cortéz, agricultor presente en el punto de concentración.

El productor destacó que la cifra que defienden no surge de un capricho, sino de un cálculo técnico elaborado por la propia autoridad federal. "El 7 mil 200 no surge por una idea nuestra, ni por un capricho . Es un cálculo que el mismo gobierno hizo, por parte de Segalmex. Ellos sacaron 7 mil 200 como precio de garantía del maíz. No es un precio inflado: es el que nos permite seguir trabajando y vivir dignamente, porque nuestras familias tienen que comer y vestirse. Ya no ajustamos ni para nada, la situación está muy difícil", comentó.

De esta forma, los productores aseguran que no habrá diálogo ni apertura mientras la propuesta oficial no alcance esa cantidad: "Por menos de eso no hay mesa de negociación. Por menos de eso no nos movemos de aquí", afirmó Julio Cortéz.

Mientras tanto, recordó, una comitiva de representantes del sector se encuentra en la Ciudad de México buscando reabrir la negociación con la Secretaría de Agricultura.

"Nuestros dirigentes están allá. Ayer fue la reunión con la Secretaría de Infraestructura y hoy, en estos momentos, están en diálogo con los senadores. A través de ellos quieren reanudar la mesa con la Secretaría de Agricultura, porque ayer se dio por concluida y ya se hizo oficial, de una manera arbitraria, que el precio es de 6 mil 050. Nadie estuvo de acuerdo, más que los de la Secretaría", aseveró.

En la carretera a Nogales, donde Cortéz participa, los agricultores han organizado un bloqueo con lapsos de circulación para no paralizar totalmente el tránsito: "Estamos dejando pasar en lapsos de veinte minutos circulando y cuarenta cerrado. En la madrugada desahogamos todo el tráfico acumulado; dejamos libre la circulación y después reanudamos. No somos amantes de estos problemas, pero lamentablemente fue la única forma en que el Gobierno federal nos volvió a ver. Es un mal necesario para nosotros", explicó.

El agricultor aseguró que su movimiento no busca confrontar a la ciudadanía, sino visibilizar una problemática que afecta a todo el sector rural. "No tenemos ningún conflicto con la sociedad. Nos da mucha pena estar haciendo este tipo de acciones, molestando a la gente. Pedimos disculpas y comprensión, porque esto no debería volver a suceder. Nosotros lo que sabemos hacer es trabajar el campo; ese es nuestro cultivo y nuestra vida."

Esta movilización, afirma, ha tenido un respaldo social más amplio que en protestas anteriores, con la participación de ciudadanos, estudiantes y organizaciones que se han solidarizado con el campo.

"A diferencia de la vez anterior, esta vez hubo más participación de los mismos productores y de personas que no se dedican al ramo, pero son conscientes de la problemática. Aquí tenemos estudiantes y mucha gente apoyándonos. Dicen que somos el sector primario, el eslabón de la cadena, la base de la nación, y no nos están dando el trato que merecemos", dijo.

