Adornos navideños: Los mejores lugares para comprarlos en Guadalajara

La Navidad está cada vez más cerca y eso tiene emocionados a los miles de tapatíos que, año con año, esperan estas fechas para celebrar en familia, disfrutar de deliciosos platillos, descansar y, por supuesto, decorar sus espacios.

La temporada navideña es reconocida mundialmente por su magia y su luz, que se reflejan en cada rincón de la ciudad. Según marca la tradición, durante estas fechas tanto los espacios públicos como los hogares se llenan de brillo y color para recibir las fiestas de fin de año.

Esferas, listones, estrellas, árboles, luces de colores y más; sin importar qué artículos prefieras, la mayoría de las personas busca e mbellecer sus casas, oficinas y demás espacios semanas antes de que llegue la gran fecha.

Si este año quieres darle un toque especial a tu ambiente con adornos propios de la temporada, aquí te compartimos las mejores tiendas en Guadalajara donde podrás encontrar todo para decorar tu hogar esta Navidad.

¿Dónde encontrar los mejores adornos navideños en Guadalajara?

La Casa Creativa MX: Ubicada en Rotarios 2530, Lomas de Guevara, esta tienda es ideal para los amantes de las manualidades. Tiene una gran variedad de productos para decoración, insumos para artesanos y precios de mayoreo que la convierten en una visita imprescindible.

Tianguis Navideño Parque Refugio: Situado en Calzada Federalismo 697, en el Centro, este mercado nocturno abre de 9:00 a.m. a 2:00 a.m . Su surtido es enorme: árboles, series, esferas, nacimientos, moños artesanales y mucho más para vestir tu Navidad de pies a cabeza.

Karla María Decoración: En C. Mariano Jiménez 21, San Juan de Dios, esta tienda ofrece ar tículos decorativos perfectos para darle un toque especial a cualquier rincón de tu hogar.

IKEA Guadalajara: Ubicada en Av. Adolfo López Mateos Sur 2121, Zapopan, esta cadena escandinava es conocida por sus muebles listos para armar y su amplia variedad de productos para el hogar. Desde textiles y lámparas hasta decoración para toda ocasión.

Bazar Navideño Europa: En C. Europa 2527, San Andrés, encontrarás este bazar con artículos decorativos importados ideales para crear una atmósfera cálida y festiva. Una excelente opción si buscas piezas únicas.

Fantasías Miguel: Situada en Av. Hidalgo 520, Zona Centro, es una de las tiendas favoritas para manualidades y decoración. Aquí hallarás materiales para todo tipo de proyectos creativos y celebraciones.

