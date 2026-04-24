Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en El Salto para este viernes 24 de abril anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque