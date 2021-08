Este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Jalisco confirmó que evitó el robo de un bebé de las instalaciones del Centro Médico Nacional de Occidente el pasado viernes, sin embargo, de acuerdo con el Fiscal del Estado el hecho no fue reportado a la dependencia.

El IMSS Jalisco indicó que esto se logró gracias a la activación de los protocolos de seguridad “para el resguardo de infantes”, luego de identificar a una mujer en el área de cuneros de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Gineco Obstetricia, misma que no traía identificación institucional.

Al ser cuestionada por trabajadores del nosocomio, dijo la dependencia a través de un comunicado, no logró acreditar sus funciones en el Instituto, por lo que la sacaron del hospital.

El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, confirmó que podría tratarse de la misma persona que ayer robó a una bebé en el Hospital General de Occidente Zoquipan, según lo relatado hasta ahora por el personal del CMNO, sin embargo, por el hecho no se hizo ningún reporte a la Fiscalía Estatal y tampoco se tiene el reporte ante la Policía de Guadalajara.

“En estos momentos tenemos un muy buen número de personas trabajando allá en Centro Médico en la obtención del acta que se levantó en su oportunidad. No fue presentada denuncia, no fue reportada con nosotros. Afortunadamente no se logró cometer el hecho. El personal allá está trabajando en el acta administrativa o de hechos interna que se haya levantado”, dijo.

Añadió que personal de la Fiscalía ya trabaja también en el CMNO para que, al igual que en el Hospital Zoquipan, recopilen los videos e imágenes necesarias para cotejar las características de la persona involucrada en cada caso.

