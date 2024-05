Si eres fiel seguidor de la novena blanquiazul Charros de Jalisco, te encanta el beisbol o salir con tus amigos, la familia o la pareja y hacer algo diferente, el Estadio Panamericano tiene mucho que ofrecer en su temporada deportiva de verano a través de la Liga Mexicana de Beisbol, ya que tiene una explanada, un corredor gastronómico, un Charros Grill, un Charros Bar, zona de juegos de destreza de patrocinadores, entre muchas otras amenidades para disfrutarlo al máximo.

Gabriel Ibarra y Alma Chávez Guth. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Las Puertas

Regularmente las puertas del Estadio Panamericano se abren una hora antes del juego, la cual se puede aprovechar desde el ingreso, pues siempre hay algún obsequio con el que los patrocinadores reciben a los visitantes. También puedes pasear la explanada y el corredor gastronómico, elegir tus snacks favoritos, comprar las bebidas para acompañar, incluso hay días de promociones al 2x1, participar en las actividades, en uno que otro juego y ganarte algún regalo relacionado con las marcas participantes o con el beisbol.

Adriana Diaz y Gabriel García. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

El Ambiente

Una vez que comienza el partido, la emoción se hace presente con el locutor que invita a los asistentes a participar con porras, con ruido, con el canto del himno de los Charros y mucho más. Pero lo divertido es que puedes ver y gozar desde tu lugar con la presencia de algunas de las mascotas de la temporada como Striky, Tequiliano, el Charro Gallo y el Pollo Layo, que interactúan con la afición con bailes, aplausos, regalando souvenirs, y si cumples años, alguna de éstas te felicitará en tu lugar y hasta un obsequio de Charros te pueden dar.

Daniel Mercado. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Asimismo, puedes ser uno de los participantes en algunos de los concursos que realizan en el campo de juego o en la tribuna, entre una entrada y otra; o divertirte y participar -si te toca- con la webcam en episodios como Este es mi charro, Mi media naranja, Kiss Me y alguna más.

GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Disfrutar de las coreografías del nuevo equipo de animación de la temporada The Blue Squad así como de un gran ambiente deportivo y familiar, que se vive en cada partido. Si no has tenido la oportunidad de disfrutar un juego de los Charros de Jalisco, no te pierdas la siguiente serie de juegos en casa.

Marco Antonio López Sánchez, Cristy López y Ana Cristina Buenrostro. GENTE BIEN JALISCO/ Claudia Jimeno

La siguiente serie de juegos de los Charros de Jalisco como locales será contra los Pericos de Puebla, los días 27, 28 y 29 de mayo, a las 20:00 horas en el Estadio Panamericano. Venta de boletos en Boletomóvil o en las taquillas del lugar.

Evento: Charros de Jalisco vs. Rieleros de Aguascalientes. Lugar: Estadio Panamericano. Fecha: 14 de mayo de 2025.

