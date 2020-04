Zona nororiente de la ZMG concentra dengue; hay consultorio exclusivo para casos

Pese a la emergencia sanitaria por COVID-19, el dengue no para. A la semana 14 (corte de ayer) sumaron 165 casos confirmados: 17 más que los 148 del año pasado.

Por ello, desde enero se instalaron ovitrampas para detectar los lugares en los que tiene mayor presencia por medio del monitoreo de huevos del mosco transmisor de dengue.

¿El resultado? La zona nororiente de la ciudad, según informó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen, y donde concentrarán las acciones de rociado de insecticidas, larvicidas y pesticidas.

También señaló que para el rociado intradomiciliario, ya se visitaron 29 mil 070 casas en todo el Estado, pudieron trabajar en 75% de ellas, pues en el resto no había nadie, no estaban habitadas o no permitieron el paso a los brigadistas

Además, como parte de las acciones tomadas para enfrentar el problema, se implementó un consultorio exclusivo para el seguimiento clínico-epidemiológico de pacientes probables de dengue en el Hospital General de Occidente (HGO) también conocido como Zoquipan.

Esto con el fin de incrementar la calidad y seguridad en atención hospitalaria, pues ya se capacita al personal -tanto del HGO como de las regiones sanitarias- para que sean capaces de diferenciar entre dengue, COVID-19 e influenza.

Petersen señaló que, por tener la mayor incidencia de casos confirmados en Puerto Vallarta y Tomatlán, se fortalecieron las acciones en la región sanitaria 8, de la que forman parte, con más vehículos, máquinas nebulizadores (UBV), insecticidas y larvicidas.

A nivel mundial la enfermedad causa la muerte de 20 mil personas cada año y la presencia del mosco ha aumentado en cuanto a los países, pues pasó de nueve en 1970 a más de 100 actualmente.

Pero también, el secretario destacó que la circulación de un nuevo serotipo, la adaptación del mosquito, la movilidad social, el cambio climático y la acumulación de desechos en los hogares agudizan el problema.

Para la segunda etapa de la campaña “Aguas con el Dengue”, la coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, resaltó que cuentan con casi mil brigadistas y 360 equipos para fumigación intradomiciliar, 95 equipos nebulización espacial, 109 termonebulizadores y 122 medios de movilización habilitados para el equipode brigadistas.

Agregó que se invirtieron 108 millones 181 mil 470 pesos para la adquisición de pesticidas, larvicidas e insecticidas.

Por su parte, el gobernador de Jalisco resaltó que, pese a la crisis por COVID-19, “no se va a regatear dinero y esfuerzo” en la campaña contra el dengue, y recordó a la población tener medidas de protección, como la descacharrización.

DATO

Dengue a la semana 14

165 confirmados:

46 signos de alarma

21 dengue grave

NR