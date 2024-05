Este lunes, integrantes del Partido Acción Nacional en Jalisco presentaron una denuncia pública en contra de Magali Casillas, quien hoy busca la alcaldía de Zapotlán el Grande por el partido Morena, por presuntos actos de omisión relacionados con la sucesión de un predio perteneciente al Parque Ecológico Los Ocotillos, zona forestal del municipio.

La diputada local por el PAN, Claudia Murguía, explicó que fue en 2022 cuando se consumó un acto judicial en el cual Magali Casillas, en representación del ayuntamiento de Zapotlán el Grande, admitió la sucesión de 10 hectáreas del predio a favor de un particular de nombre Alfonso de Anda Plasencia, quien había iniciado un juicio por presunta excedencia legal de un predio contiguo al reclamado, que entonces tenía poco más de siete hectáreas en su poder. “Un excedente no puede ser más del doble de lo que tiene bajo su propiedad, es ilógico”, señaló la diputada.

Explicó, en juicio al ayuntamiento pedía que se le restituyera legalmente parte del terreno consecuente “por excedencias no definidas por las particularidades de la misma zona forestal”, y que, de acuerdo con el procedimiento legal, la síndico, en representación de la alcaldía, debía reclamar tal excedente en posesión del ayuntamiento por ser “una zona natural protegida”, cosa que no ocurrió, y por el contrario, admitió ceder los predios.

Murguía explicó, que esto se supo gracias a una denuncia anónima de una persona ciudadana, y fue hasta que se solicitaron todos los elementos y recursos legales que se confirmó la entrega, por parte del municipio, de 10 hectáreas del predio al particular, por lo cual se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción por anomalías presuntamente cometidas por Magali Casillas, al ceder ilegalmente el terreno.

A la par de Francisco Sedano, candidato a diputado local, se explicó que no se trata de una cuestión política o de partidos, sino de un daño perpetrado contra las y los zapotlenses, quienes disfrutan de este espacio de recreación, quienes, aseguraron, temen por la pérdida de más espacio público forestal, teniendo en juego otras siete hectáreas.

Explicaron, existe además un conflicto de intereses entre la persona a quien se le cedió el predio, siendo señalado como sobrino político del hoy alcalde Alejandro Barragán.

Francisco Sedano señaló que, luego de una visita al lugar, se corroboró que se han comenzado labores para la construcción de una calle que conecta con el predio original de De Anda Plascencia, donde se encuentra un fraccionamiento, temiendo que la edificación de vivienda crezca hacia el predio cedido y perdiendo este pulmón de Zapotlán.

Ambas figuras añadieron que además, se solicitará un amparo para poder llevar a cabo un juicio de restitución de las hectáreas cedidas.

Por su parte Magali Casillas explicó a través de una rueda de prensa publicada en sus redes sociales, donde dijo, el ayuntamiento no era propiedad de “Los Ocotillos”, sino que era de una particular desde la década de 1940, fraccionando solo una parte en 1997, para el ayuntamiento.

“Todo esto siempre fue propiedad privada”, aseguró Magali, aunque reconoció que el uso de suelo era de jardín para no permitir edificaciones, hasta el 2005, cuando se hizo el cambio de uso de suelo permitiendo las edificaciones hoy existentes.

“No todo lo que vemos es público, lo que vemos tiene dueño, propiedad particular a excepción e as 8.3 hectáreas que sí tenemos en donación en escritura pública, y no lo que uno cree como parque, sino que se destinó a un parque de 80 mil 300 metros cuadrados, nunca ha tenido más”, aseveró la candidata.

