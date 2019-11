Zapopan notifica a juez que no otorgará habitabilidad en Villa Panamericana

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, afirmó que este mismo martes notificará al Tribunal de Justicia Administrativa que el municipio, está impedido para conceder los permisos de habitabilidad para la Villa Panamericana. Lemus dijo que no se pueden dar los permisos a causa de que hay alrededor de 35 puntos en el proyecto que no cumplen para que la habitabilidad esté en regla.

“El día de hoy notificaremos tanto al tribunal de lo administrativo como al propio desarrollador que Zapopan está impedido para otorgar la habitabilidad en materia de vivienda de la Villa Panamericana al existir una gran cantidad de pendientes”, dijo.

Entre estos pendientes, Lemus resaltó que el proyecto no cumple con las densidades requeridas, la falta de líneas de drenaje sanitario y pluvial y la ausencia de una red hidráulica de agua potable debido a que “el SIAPA no llega al bajío”.

“Cumplir con todas estas medidas requeriría una inversión mayor a los 400 millones de pesos, que harían inviable el negocio inmobiliario de la propia Villa Panamericana”, afirmó.

Lemus dijo que la notificación será hecha hoy mismo al tribunal debido a que el municipio estaba preparado para hacerlo “desde hace semanas”, por lo que reafirmó que “no hay habitabilidad para la Villa Panamericana aún con el ordenamiento del tribunal”.

Al respecto, los desarrolladores del proyecto han afirmado que cuentan con su propio sistema de drenaje y dos pozos que pueden dotar de agua a los habitantes de la Villa. Por otro lado, Salvador Cosío y Alejandro Cárdenas, de Conciencia Cívica y el Parlamento de Colonias respectivamente, han señalado que el convenio hecho con los desarrolladores del proyecto implica la disminución en la población que viviría en la Villa.

