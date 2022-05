Luego de que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, diera a conocer que la ciclovía de la avenida de la avenida Guadalupe "no se moverá ni un centímetro", el munícipe señaló que una solución a corto y mediano plazo es la de utilizar rutas alternas.

"Muchas veces nos acostumbramos a una ruta y no nos movemos de ahí, hay que empezar a buscarle. Ejemplo claro es la Avenida México, se hizo la ciclovía y fue un problema al principio, hoy la gente ya empieza a tomar diferentes rutas y hoy Avenida México bajó a 25 kilómetros la velocidad y nunca está saturada a tal grado", expresó el munícipe.

Indicó que, de manera inmediata, los colonos y personas que transitan por la zona pueden usar vías cercanas, como por ejemplo la avenida Tepeyac, y sus paralelas, mientras que se dialoga con particulares para abrir otras vialidades en la zona a partir de la compra de terrenos o de su adquisición bajo contraprestaciones.

Aseguró también que se trabaja en establecer "señalización profesional" en la zona a fin de que las vialidades fluyan.

"Yo no puedo dar un paso atrás a una política que venimos trabajando desde hace seis años de tratar de usar menos el vehículo y meternos a la parte de otro tipo de movilidad", señaló.

Será el próximo 4 de mayo cuando el alcalde zapopano vuelva a reunirse con las y los colonos inconformes para mostrarles los resultados de los estudios emprendidos en la zona, y a partir de esto volver a dialogar con ellos respecto a las nuevas propuestas.

"Tenemos que seguir apostando a la movilidad no motorizada, recordemos que venimos de una generación en la que no nos ha importado esa parte de contaminación, de medio ambiente, y que a final de cuentas, el primer vehículo que maneja una niña o un niño es una bicicleta, tenemos que fomentarlo. Me dicen 'es que no está muy llena la ciclovía, hay poca gente', por eso, por eso, vamos a seguir haciendo más para que cada día haya más ciclistas", manifestó Frangie Saade.

Este martes este medio de comunicación dio a conocer que la directora de Movilidad y Transporte de Zapopan, Mercedes Cruz, informó que la ciclovía se quedará tal como está tras analizar los criterios técnicos y de seguridad vial, tanto para peatones, ciclistas y automovilistas.

Para llegar a esta determinación se analizaron las propuestas de los colonos inconformes: hacer la ciclovía bidireccional o ampliar a tres carriles la avenida.

El primer punto, explicó la directora, quedó desechado de inicio por considerar que complicaría los cruces viales al no permitir incorporaciones y la volvería más insegura. El segundo no prosperó, debido a que, representaba complicaciones medioambientales al considerar quitar el camellón y derribar árboles en algunos puntos.

GC