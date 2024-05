Inspirado por el amor a sus hijos, su país y comprometido a trabajar por la niñez, Checo Barrera, candidato a Diputado Federal por el Distrito 10, nos abrió las puertas de su casa para contarnos sus propuestas y qué lo motiva a seguir en la política, donde realizamos también un shooting muy emotivo.

¿Crees que eres ahora el hombre que soñaste cuando eras niño?

“No, yo creo que de niño me veía siendo un futbolista porque me encantaba jugar, pero sin duda lo que todos quieren ser de grandes es ser feliz y me considero una persona feliz”.

GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Como padre de familia, ¿cómo te gusta celebrar el Día del Niño con tus hijos?

“Estar con ellos, dejo que ellos decidan a dónde salir a comer, pasear; por ejemplo a Valentina le gusta ver ropa y comprarse cositas; a Victoria ver juguetes y a Checo le gusta jugar fútbol conmigo, los juegos de mesa, irnos a Chapala y meternos a la alberca o Xbox”.

¿Qué herramientas has utilizado para llevar una buena comunicación con ellos?

“Lo más importante es estar presente, a pesar de que tenga un trabajo complicado y que estos tres años que he estado en Ciudad de México, el tiempo que estoy con ellos que sea de calidad, el mayor posible, afortunadamente hasta puedo estar con el teléfono en el reloj”.

¿Ha sido difícil como papá equilibrar un trabajo como el tuyo?

“No, porque sí he sabido sobrellevar, la prioridad uno son ellos, después el trabajo y lo que nos queda, para la vida social”.

GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Sobre la niñez, ¿hay temas en particular que te preocupan?

“La trata de los menores de edad es muy importante y tenemos que ver cómo lo vamos a legislar y de qué forma porque es una problemática internacional y en México también; hay que ver la regulación de redes sociales y el acceso que tienen los menores de edad; también cómo vamos a hacer para que como gobierno se puedan hacer políticas públicas para que puedan tener más oportunidades en la educación y recreación, lugares deportivos, centros culturales, y sobre todo que puedan desarrollarse en lo que más les gusta”.

¿Qué es lo que más te gusta de ser papá?

“Convivir con mis hijos, siempre digo que cuando estoy con ellos es como cuando eras niño y tenías un mejor amigo o cuando tuviste tu primer amor y lo quieres ver, así son mis hijos y mi hijo es mi mejor amigo con el que quiero jugar todo el tiempo, entonces es la felicidad constante”.

¿Qué dicen tus hijos sobre tu trabajo?

“Me preguntan mucho, yo les digo que su papá a lo que se dedica es a hacer las leyes y también a estar ayudando a las personas en las colonias que me toca representar, les digo es un trabajo muy padre porque te permite hacer cosas por mucha gente”.

¿Se han sumado contigo en alguna actividad?

“Sí, Valentina me ha acompañado a algunos recorridos ahora que estamos en campaña, a los tianguis; Checo en ocasiones a un crucero repartiendo, en el evento de mi arranque de campaña, sí trato de involucrarlos para que sepan a qué se dedica su papá y la importancia que tiene su trabajo”.

Checo Barrera. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Cómo te has sentido dentro de tu labor en la política?

“Yo siempre decía que no me iba a meter a la política, que yo desde fuera, pero ahora que estoy adentro me he dado cuenta que es muy padre porque te da la oportunidad de hacer muchas cosas por las demás personas y eso es lo que más me ha gustado, poder incidir para bien, por las leyes que vas aprobando y haciendo, también a darme cuenta que con modificar algo en una calle o su cuadra, para ellos es un cambio de vida o cuando hicimos lo de vacaciones dignas, muchos niños salen beneficiados al poder disfrutar más tiempo con sus hijos, le cambias la vida a las personas para bien”.

Ahora como candidato al distrito 10 Federal por MC, platícanos ¿cómo ha sido esta campaña?

“Yo ya soy diputado con licencia, entonces estar en campaña me gusta porque es estar todo el tiempo estar platicando con las personas, sobre todo resolviéndoles duda porque a veces hay confusión en cómo los vamos a representar en la Cámara de Diputados, les explico que al final soy un ciudadano con la oportunidad de ser un representante y de que todo lo hago siempre es pensando en el país que le quiero dejar a mis hijos y que las decisiones y lo que tome será pensando en ellos, así como en los que me pusieron ahí que son los ciudadanos”.

¿Qué te inspira para continuar en la política?

“Mis hijos, yo sé que quizá nuestra generación no va a ver los cambios y las decisiones que hoy tomemos no se van a reflejar ahora, sino para el futuro que van a tener ellos y que tengan de esta forma mejores oportunidades que nosotros”.

Checo Barrera y su familia protaginizan nuestra portada de esta semana en Gente Bien. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Hasta el momento, en tu vida, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos?

“Sin duda el ya no seguir con mi ex esposa, fue un tema muy difícil, sobre todo por mis hijos, pero ya lo tenemos superado y tenemos una muy buena relación, mucha comunicación y los niños han entendido que tienen un papá y una mamá presentes, que están con ellos y con mucho cariño, fue una etapa muy complicada pero que ya superamos afortunadamente”.

A FAVOR DE LA NIÑEZ Y EDUCACIÓN

• En cuanto a educación las materias de siglo XXI que queremos que se impartan en las primarias y secundarias como Educación Financiera, Salud Mental, Nutrición, Programación, Civismo, entre muchas otras para preparar a nuestros niños y jóvenes; queremos también que un porcentaje se convierta del presupuesto para educación para infraestructura de las universidades de todo el país, y que con eso más estudiantes tengan la capacidad de seguir estudiando y preparándose, igualmente con maestrías y posgrados que podamos dar becas y sobre todo, que puedan deducirlo de impuestos y así seguirse preparando; que los deportistas profesionales puedan ser becados a través de programas de gobierno, para ser más competitivos en deportes.

OTRAS PROPUESTAS

El tema para emprendedores , incentivando la economía para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el programa de Reto Zapopan llevarlo a nivel nacional.

, incentivando la economía para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el programa de Reto Zapopan llevarlo a nivel nacional. De salud, el abasto de medicamentos para niños con cáncer que nunca falte, lo estamos haciendo en Jalisco pero ahora a nivel nacional.

que nunca falte, lo estamos haciendo en Jalisco pero ahora a nivel nacional. El retiro del cableado, que es una iniciativa popular en el estado, pero ahora lo llevemos a lo nacional, para que las cableras no dejen todo el regadero, instalados de otra forma para que no se vean en las calles.

Que regrese el FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) que eran los recursos de nuestros impuestos y se iban a la federación, que regresen a los municipios para las policías locales, equiparlas más, para tener policías más preparadas; también quitar la militarización, que hagan sus labores militares pero no construyendo refinerías, aeropuertos o trenes.

(Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) que eran los recursos de nuestros impuestos y se iban a la federación, que regresen a los municipios para las policías locales, equiparlas más, para tener policías más preparadas; también quitar la militarización, que hagan sus labores militares pero no construyendo refinerías, aeropuertos o trenes. Otra de las iniciativas es el tema del agua , hay una problemática muy grande a nivel mundial, tenemos que hacer políticas públicas sobre eso.

, hay una problemática muy grande a nivel mundial, tenemos que hacer políticas públicas sobre eso. Para los que trabajan en la imagen como fotógrafos, modelos o maquillistas, les ayude para que tengan un pronto pago de no más de 30 días.

+ de CHECO Libro: El fin del poder de Moisés Naim. Lugar favorito de Guadalajara: Mi casa con mis hijos. No salgo sin: Celular. Ciudad: Zapopan. Platillo típico: Almejas chocolatas. Drink: Tequila. Hobbie: El fúbol americano y Champions League. App: Waze, para llegar a tiempo a todos lados. Familia: Mis hijos. Fin de semana perfecto: Un fin de semana a Tapalpa, Chapala o Vallarta con mis hijos, poder estar con ellos.

CP