Estudiantes de secundaria celebraron que hoy ya son parte de las escuelas que integran el programa de Sendero Seguro de Zapopan, después del acto cívico los alumnos marcaron las áreas que necesitan ser intervenidas dentro, cerca y a los alrededores de su escuela.

La Escuela Secundaria Técnica 47 es ahora la número 16 en ser intervenida por el programa de Senderos Seguros, la misma tiene presencia de 1460 estudiantes, 104 trabajadores y 64 docentes. El desarrollo de la iniciativa pretende mejorar las vialidades en iluminación, señalamientos, pasos seguros y entre otras mejoras también se incluye la presencia de la policía escolar, donde el director del plantel destacó que en dicho operativo está integrado por antiguos estudiantes del plantel, el cual tiene una historia de 43 años.

“El objetivo principal de tener el Sendero Seguro es que los jóvenes, las niñas y los niños salgan de su escuela con una seguridad, que tengan seguridad de iluminación, banquetas seguras y que estemos al pendiente de ellos y luego ya viene una serie de programas en los que estamos invitando, como lo de las becas en inglés, como las becas para su carrera y también pues las becas que hay para el deporte, entonces este es un programa muy integral en el cual este ha tenido mucho éxito”, mencionó el presidente municipal Juan José Frangie.

EL INFORMADOR/E. Zamudio

Añadió que el proyecto ha sumado a diversidad de dependencias para transformar las comunidades que rodean los centros educativos que han intervenido, pero que sobre todo se ha procurado atender las necesidades de las juventudes con otro tipo de proyectos que se integran como la capacitación del Instituto de la Juventud en clases de sexología o nutrición, o con programas de atención psicológica como el proyecto “Está Chingón”. En el sitio, además de realizar la consulta a los estudiantes para organizar finalmente la mesa de trabajo, también estuvieron presentes módulos para adquirir becas en idiomas y becas en deportes.

“La escuela secundaria técnica 47 de Santa Margo es una escuela exitosa gracias al trabajo de su personal, de sus alumnos y padres de familia, no quiero terminar sin antes agradecer al ayuntamiento, porque nos han dado la mano en los momentos en que lo hemos requerido, nos auxiliaron con pintura, uniformes, hoy nos traen becas y nos integran al programa, pero sobre todo, también, nos apoyan con la policía escolar. Estamos en un contexto muy difícil y es muy grato decirles que tenemos el apoyo de una policía eficiente”, comentó el director Tomas Torres de León.

En su mensaje el presidente municipal incentivo a los estudiantes a mantener una trayectoria competitiva y sobresaliente, pero además aseguró que se seguirán aplicando acciones para garantizar la seguridad en Zapopan, entre lo que destacó que ya cuentan con un equipo de drones, 200 nuevas patrullas y 300 nuevos integrantes al cuerpo de policía municipal para fortalecer las actividades de vigilancia.

EL INFORMADOR/E. Zamudio

“Hoy México, no lo podemos ocultar, tenemos un grave problema de inseguridad a nivel nacional y por eso estamos trabajando muy duro en Zapopan, decirles que el municipio sacó el primer lugar en la zona metropolitana de Guadalajara en percepción de seguridad en la zona metropolitana. Sendero Seguro ha sido una parte bien importante para poder dar tranquilidad a todas y todos ustedes, les voy a decir algo mucha gente cree: que la seguridad se arregla con más policías, más patrullas, ahora ya metimos drones, ahora tenemos un escuadrón de drones, estamos comprando patrullas ya llevamos 200 patrullas nuevas que se suman al equipo que tenemos y también contratamos 300 policías".

"Pero ahí está el detalle: o sea muchas veces dicen que con policía se va a arreglar la inseguridad yo creo que la policía se va a arreglar con la educación y arreglando el tejido social, no tengo la menor duda, porque podríamos tener el ejército aquí, a la guardia y toda esa gente Federal o Estatal, pero si no arreglamos el problema que tenemos en los jóvenes, y sobre todo más después de la pandemia y no lo vamos a arreglar a balazos, lo vamos a arreglar; tampoco abrazos, pero sí lo vamos a arreglar con esto que estamos haciendo el día de hoy seguro es un programa interesantísimo porque los hacemos partícipes del ustedes son los que nos van diciendo lo que necesita".

"No hay mejor voz que la de los estudiantes”, concluyó el alcalde.

FS