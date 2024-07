Aunque el proyecto del “Sistema de detección de inundaciones en túneles vehiculares” se estaba proyectado para instalar 12 sistemas en el mismo número de túneles vehiculares, esto no será así, y serán solo cuatro los que se coloquen en esta administración.

Así lo informó este lunes el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, quien dijo, se debió a que la instalación no quedó a tiempo.

“Tentativamente son cuatro los que se van a colocar. Iniciamos con un prototipo. No existía un programa como tal y mucho menos con esa tecnología. Por tiempo ya no se alcanza a ejercer todo el recurso . La verdad es que estamos en cierres administrativos y todo lo que no se ejerce, pues simplemente se cancela y ya se cierran las actas. Primero necesitan terminar un diagnóstico de todos los puntos que tienes de riesgo, que de hecho hay mucho avance en protección civil de los diferentes municipios y ya con base en eso etiquetar recursos para que se coloquen”, manifestó el secretario.

De acuerdo con el Portal de Obras de la SIOP, en diciembre de 2023 se emprendió el proyecto de construcción del “Sistema de detección de inundaciones en 12 túneles vehiculares”, con una inversión de 11 millones 450 mil 892 pesos, obra otorgada por licitación y fallo, con el número CSS-1872-2023, a la empresa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental S.A. de C.V.

Según lo establecido en el contrato, la obra debía estar concluida en marzo pasado, sin embargo, a partir de lo declarado este lunes por el secretario, se confirma que solo se instalarán cuatro sistemas, cada uno con un valor de alrededor de 600 mil pesos, es decir, se habría invertido solo 2.4 millones de pesos, sin explicar cómo se emprendió el proceso con la empresa responsable por lo que se habría incumplido con lo establecido en la licitación.

Respecto del funcionamiento de los equipos, el secretario indicó que en el caso de Servidor Público y Periférico ya se puso a operar “en la lluvia extraordinaria que hubo el viernes pasado”. “Estos sensores son electro niveles que detectan la presencia de agua a los 30 centímetros y activan una mediante una computadora y activan, mandan una señal hacia una pantalla que tiene señal auditiva y visual junto con un semáforo que hay metros más adelante. También te permite que te puedas conectar remotamente, manda una señal a protección civil”, explicó Zamora Bueno”.

Los cuatro túneles que contarán con este sistema serán: el que ya se encuentra en Servidor Público y Periférico, en el retorno de Mariano Otero y Periférico, en el de Cinco de Mayo y Periférico, y en el de Cañadas y Periférico.

Entre las obras que estaban a cargo de la SIOP y que tampoco quedarán concluidas en esta administración, señaló, se encuentra el Hospital de Cancerología, el cual solo se concluirá en el primer nivel. así como el Hospital Civil de Oriente, que solo operará en su totalidad el edificio A, restando el B. En el caso del Peribús, este llegará hasta la estación de Los Conejos.

Será la próxima administración la que se encargue de ejecutar los recursos necesarios para concluirlos.

“Nosotros trabajamos en función de asignaciones presupuestales. Me hubiera encantado no nada más en esas obras, en muchas, haber tenido toda la asignación correspondiente para haberlas tenido al 100%. Pero desafortunadamente hay una planeación, se hacen metas en cada una de ellas y bueno, en cuestión de metas se han cumplido”, manifestó el secretario.

