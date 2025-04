Alfredito Olivas sí se presentará en Jalisco, pero con restricciones

De cara a los conciertos que ofrecerá el artista de regional mexicano, Alfredito Olivas, en los municipios de Zapopan y Tepatitlán este fin de semana y el 1 de mayo respectivamente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que ya no podrá tocar música que haga apología al delito.

Esto se da tras la polémica del pasado fin de semana cuando el grupo de Los Alegres del Barranco hizo apología del delito en el Auditorio Telmex, en referencia a un líder de la delincuencia organizada en Jalisco.

"Alfredo Olivas, y no se trata, fíjense bien, esto es bien importante decirlo, no se trata de restringir un género musical, no se trata de que nosotros vamos a perseguir a quienes interpreten cierto género de música, no se trata de eso, por el contrario, se trata de que pueda haber libertad en la expresión musical, pero siempre la libertad tiene límites".

“Y por eso le pedí al presidente Frangie y le pedí al presidente Esquivias de Tepatitlán que se firmara una carta compromiso con el productor y con el cantante de los contenidos que habrá tanto en la presentación de la explanada del Akron como en Tepatitlán en este concierto de Alfredito Olivas.”

El mandatario estatal señaló que la comparecencia de Los Alegres del Barranco, que hicieron apología del delito el fin de semana pasado en el Auditorio Telmex, se estaría celebrando la próxima semana, confirmando la comparecencia tanto de los integrantes del grupo como del productor.

