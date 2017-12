"Youtubers" relatan últimos momentos con "El Pirata de Culiacán"

Dos "youtubers" que estaban con "El Pirata de Culiacán" publicaron videos en sus cuentas de la red social contando sus versiones sobre el día en que el joven menor de edad fue ejecutado.

El primero fue "HotSpanish", quien explicó que estaba en Guadalajara para grabar un video musical. Detalló que Juan Luis Lagunas Rosales, a quien sólo había visto en un par de ocasiones, le escribió para que "hicieran algo juntos".

El "vlogger" compartió grabaciones de cuando llegaron "El Pirata de Culiacán" y "Ben el Gringo" al departamento que rentó en la ciudad, y desde donde planeaban grabar un video para sus canales de YouTube. Además de ellos tres, les acompañaban dos muchachas. Según el relato, estuvieron en el departamento algunas horas antes de irse al otro lugar.

Para "HotSpanish", la agresión en el bar sucedió en apenas un minuto. "Íbamos llegando, yo me acomodo, de repente volteo así como enfrente y de repente escucho ‘¡pa, pa, pa, pa, pa!, mi instinto fue como me paro, me echo un brinco por acá, me escondo como detrás de algo". También detalló que hasta que entró a las redes sociales supo que habían matado a "El Pirata de Culiacán".

Por su parte, "Ben el Gringo" dijo que "El Pirata" fue invitado por las chicas y que tenía una cita con una de ellas. También detalló que horas antes Juan Luis Lagunas publicó en su cuenta de Instagram que quería ir a un bar de Zapopan.

"Todo creo que ya estaba programado", consideró.

Relataron que "El Pirata" se fue en un carro con las chicas al bar, mientras que los dos "youtubers" se fueron por separado en un Uber.

Tanto "HotSpanish" como "Ben el Gringo" dijeron en sus respectivos videos que acababan de llegar al bar cuando ocurrió la agresión. Se estaban acomodando en una mesa cuando escucharon los balazos.

"Apenas llegamos al lugar, nos sentamos todos menos ‘El Pirata de Culiacán’, las dos chicas entraron al baño y un chico estaba con él, creo que era alguien que trabajaba ahí, era el dueño o un mesero, no sé quién era […] y alguien jala la mesa, no sabemos quién y todos se tiran al piso porque escucharon balazos. Todos nos tiramos al piso, no vimos el rostro de nadie, de los sospechosos, nada”, explicó Ben.

"Solamente le cayeron balazos a él", señaló.

