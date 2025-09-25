Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará tarjetas este 26 de septiembre

El apoyo Yo Jalisco Apoyo para el Transporte busca facilitar la movilidad a distintos sectores de la población, como estudiantes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y cuidadores, así como a familiares de personas desaparecidas. Dependiendo del caso, las tarjetas otorgan descuentos del 100 % o del 50 % en viajes de transporte público, con un límite anual de traslados.

El programa llevará a cabo este viernes 26 de septiembre una nueva jornada de entrega de tarjetas para los beneficiarios de la segunda convocatoria y como en ocasiones anteriores, las personas que resultaron seleccionadas deberán acudir al Parque San Jacinto, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los listados oficiales con los nombres de quienes recibirán el apoyo ya están disponibles para consulta, y únicamente quienes aparezcan en ellos podrán recoger su tarjeta.

En esta nueva fecha y sede de se dará atención a habitantes de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Además, como parte del mismo proceso, continúa el refrendo de las tarjetas entregadas en la primera convocatoria, vigente del 8 de septiembre al 3 de octubre, con el fin de mantener activo el beneficio para quienes ya cuentan con él.

El uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

Quienes acudan a recoger su tarjeta deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido. Se recomienda no llegar con demasiada anticipación, ya que el servicio se brindará durante toda la jornada, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Las personas que no aparezcan en los listados publicados no deben presentarse, ya que se anunciarán nuevas fechas y sedes para quienes aún estén pendientes de recibir su apoyo.

