¿No te quedaste en la UDG? Aún tienes muchas oportunidades para lograr tu sueño universitario

Cada año, miles de jóvenes buscan ingresar a la Universidad de Guadalajara. Para el calendario 2024-B, se presentaron aproximadamente 47,400 aspirantes al examen de ingreso, de los cuales solo 20,075 fueron admitidos, lo que representa una tasa de aceptación del 42.35% Estos datos dejan en claro lo competitivo del proceso.

Si tú no fuiste aceptado, ¡no te preocupes! No estar en la UDG no define tu potencial ni tu futuro educativo.

Hoy es el momento de redirigir tus metas y descubrir nuevas posibilidades. Existen instituciones privadas que te ofrecen una formación de calidad, prestigio y múltiples beneficios para que sigas creciendo. La UVM es una de ellas.

UVM tiene un lugar para ti

En UVM creemos en las segundas oportunidades y en el potencial de cada estudiante. Sabemos que estás buscando un lugar donde puedas desarrollar tus habilidades, prepararte para un entorno global y construir un futuro exitoso. Aquí lo puedes lograr.

¿Por qué elegirnos?

Experiencias internacionales: Con UVM puedes acceder a intercambios, dobles titulaciones y certificaciones internacionales. Puedes estudiar en el extranjero o tomar cursos en línea con instituciones internacionales sin salir del país.

Amplia oferta académica: Contamos con programas en diferentes áreas del conocimiento y modalidades que se ajustan a tu estilo de vida.

Becas y financiamiento: Ofrecemos becas académicas, deportivas y culturales, así como créditos educativos y opciones de pago flexibles.

Presencia local: En Jalisco puedes elegir entre nuestros campus Guadalajara Sur y Zapopan, ambos con instalaciones de primer nivel.

No pongas en pausa tus sueños

No haber sido admitido en una universidad pública no define tu futuro. Tienes la oportunidad de continuar tu preparación y abrirte a nuevas experiencias que te llevarán a cumplir tus metas.

En UVM tenemos un lugar para ti. Conócenos, descubre nuestras carreras y empieza a construir el futuro que mereces.