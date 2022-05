Ximena deja hospitales por tratamiento con células madre

Ximena López Llamas es una paciente que padece lupus. Debido a esto, su mamá contó que la menor solía presentar diversas complicaciones de salud graves, como daños en sus órganos e incluso pancreatitis, por lo cual no salían del hospital debido a las “frecuentes recaídas”.

Sin embargo, decidieron acercarse a la Fundación LCells, en donde dentro del programa de atención al lupus, los médicos especialistas comenzaron a aplicarle células madre mesenquimales como un tratamiento menos invasivo para la recuperación de su salud. A partir de esto, la mamá de Ximena indicó que la salud de la menor mejoró significativamente. “Ahora que está con las células madre es muy importante para nosotros que no ha regresado al hospital, ya no hemos pisado el hospital para nada. Es un alivio ya no pisar el hospital”, contó la mujer.

A María Judith Villa también le han ayudado las células madre. Ella acudió a la Fundación LCells para tratar su problema de fibrosis pulmonar, debido a que debe estar conectada a un tanque de oxígeno alrededor de 16 horas al día. Aseguró que una vez que inició con el tratamiento notó mejoría y ahora puede respirar mejor. “Sí estoy viendo mejoría”, expresó la mujer.

