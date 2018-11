Jalisco, líder en el país en motos por habitante

Jesús López cuenta que decidió comprar una motocicleta para llegar más rápido de su casa en Valle de Los Molinos a su lugar de trabajo, en la zona financiera de Américas. Asegura que su vehículo le permite hacer ese recorrido en menos tiempo y de forma más económica, a diferencia de viajar en camión o automóvil. “En la zona donde vivo hay mucho tráfico y choques, y en la motocicleta viajas más rápido, es más económico… comprobé que si en el camión hacía tres horas, en moto sólo 45 minutos”.

La cuestión económica jugó un papel importante, ya que su motocicleta estándar de 18 mil pesos le permite poner hasta seis veces menos gasolina a la semana que un auto. El problema es que las muertes de motociclistas se han triplicado en la Entidad.

Al igual que Jesús López, miles de personas están adoptando las motos como medio de transporte, al grado de que hay más motos por habitante en Jalisco en el comparativo de los Estados con mayor demografía en el país, que tienen conflictos similares de tráfico en sus áreas urbanas o metropolitanas.

Tras un análisis de la población registrada por el Inegi en 2015 y el padrón vehicular, en Jalisco hay 5 mil 279 motos por cada 100 mil habitantes, en la Ciudad de México la cifra es de 3 mil 930 vehículos por cada 100 mil pobladores, y en Estado de México, la tasa es de 3 mil 054.

El número de motocicletas registradas en Jalisco creció de 178 mil 453 unidades en 2010 a 416 mil 016 en 2017.

Aunque un sector de la población prefiere las motos por la economía y los traslados más rápidos, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ) revela que las muertes de motociclistas se han disparado: en 2017 fueron 74 decesos, contra los 27 que se presentaron en 2012.

Aunque la semana pasada se aprobaría en el Congreso de Jalisco una iniciativa para elevar las sanciones contra los motociclistas que incumplan las normas de Movilidad, con el principal objetivo de crear conciencia y reducir la siniestralidad, la pasada Legislatura desechó el dictamen.

Comparativo entre Estados más poblados Entidad Motos* Habitantes** Motos por cada 100 mil habitantes Jalisco 416,016 7’880,539 5,279.03 CDMX 347,851 8’851,000 3,930.08 Edo. Méx. 494,457 16’190,000 3,054.09 Veracruz 155,580 8’113,000 1,917.66 Puebla 86,361 6’169,000 1,399.92

(*) Censo 2015 del Inegi. (**) Estadística de Vehículos en Circulación del Inegi.

El número de motociclistas que transitan las calles va en aumento. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las normas de seguridad para evitar las muertes por accidente en estos vehículos. EL INFORMADOR/F. Atilano

Crecen tres veces las muertes de motociclistas en Jalisco

De acuerdo con el Centro Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ), las muertes por percances en motocicleta se han incrementado tres veces, al pasar de 27 decesos en 2012 a 74 el año pasado.

Esto contrasta con la reducción de la mortandad por accidentes viales en general en ese mismo periodo en Jalisco, al bajar de tres mil 508 a dos mil 332 muertes.

El coordinador operativo del CEPAJ, José Parra Sandoval, considera que la facilidad para comprar una moto y su consiguiente incremento de unidades circulando en la Zona Metropolitana de Guadalajara, está siendo un factor para el aumento de los decesos en los motociclistas.

“El uso de la moto se ha incrementado de manera espectacular, pero no hay una conciencia clara de la persona o del padre de familia que la compra para sus hijos que es un vehículo de alto riesgo. Por desgracia, ignoran lo necesario que es el equipo de seguridad”.

Indica que suelen adquirir estas motos para jóvenes que estudian desde la secundaria, “que son inmaduros, más atrevidos, que todavía no tienen el sentido de la responsabilidad y la seguridad consolidados, y los papás compran el vehículo pero no les compran casco, rodilleras, chamarras, o coderas que los protejan”.

Otro factor relacionado que ha incrementado las muertes de motociclistas es la falta del uso de casco reglamentario.

“Hemos investigado y sabemos que 79% de los motociclistas usa casco, pero sólo cuatro de cada 10 usan el casco reglamentario. El resto de los usuarios usa cascos sencillos sólo para que no los infraccione la Secretaría de Movilidad”.

También se han registrado casos de motocicletas en las que viajan hasta tres o cuatro personas, por ejemplo, de madres que llevan a sus hijos a la escuela o al trabajo.

Por eso el organismo impulsa una campaña de concientización para que el motociclista atienda la recomendación y use el casco reglamentario. Ya han estado presentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el objetivo es fomentar la campaña en municipios con alto uso de motocicletas, como Arandas, Zapotlanejo y Ocotlán.

“Otros riesgos son que los motociclistas estén zigzagueando en las calles, metiéndose entre un vehículo y otro. La moto debe de ir en el mismo carril de un vehículo. Otro factor es que se meten en sentido contrario e invaden las propias banquetas; y usan distractores como los celulares, no solo con manos libres, sino que también se atreven a mandar mensajes”.

“Dificultad y riesgo siempre hay”

Con más de dos años de experiencia manejando una moto de bajo cilindraje, Jesús López considera que sigue siendo alto el riesgo de accidentes al viajar con este tipo de transporte en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“La dificultad y el riesgo siempre hay, tuve un accidente hace tres semanas por una persona de la tercera edad que salió de su coto y me embistió con su automóvil. Hay riesgos, pero es cómodo y no es difícil manejar una motocicleta”.

Según estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 2017 se presentaron cuatro mil 114 accidentes de tránsito en Jalisco en los que estuvo involucrado una motocicleta, siendo el tercer tipo de vehículo con más accidentes acumulados por detrás del automóvil (28 mil 374) y la camioneta de pasajeros (cuatro mil 790). Lo anterior representa el 8.85% del total de accidentes terrestres en el Estado.

Según el Inegi, Jalisco cerró el año pasado con 416 mil 016 motos, pero el Gobierno del Estado ya reporta 453 mil 174 en el primer semestre de 2018. EL INFORMADOR/A. Camacho

Esto se añade al incremento de muertes por accidentes de tránsito usando una motocicleta (74 en 2017 contra 27 en 2012).

La Secretaría de Movilidad atribuye el incremento de decesos a factores como no portar casco, la falta de pericia de los conductores y el exceso de velocidad. El año pasado las sanciones a motociclistas por parte de la Semov también se duplicaron. La principal causa fue no traer de forma correcta el casco.

El motociclista Jesús López asegura que cumple con las normas de seguridad. “Siempre trato de ir por mi carril, no rebasar cuando no debo, no pasarme altos, no ser desidioso con la seguridad usando casco y reflectores”.

A veces, también utiliza el ruido de la motocicleta para evitar accidentes, aunque reconoce que este sonido no le gusta ni a él ni a quienes lo rodean. “Me ayuda y protege, porque muchas veces por más luces que prendas, los automovilistas no las ven”.

CLAVES

Los costos

De acuerdo con la consulta de precios del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicados por el Inegi y en el Diario Oficial de la Federación, el precio promedio de una motocicleta en Jalisco es de 34 mil 312 pesos.

La estadística considera que la motocicleta más barata tiene un precio promedio de 18 mil 999 pesos.

Al comparar precios respecto al año pasado, se puede observar que el costo de las motociclistas no se ha incrementado; es más, en algunos casos ha disminuido.

Además, las motos tienen un costo 10 veces menor al de un automóvil, lo que ha contribuido al crecimiento acelerado en Jalisco. Un auto compacto A tiene un valor promedio de 270 mil pesos.

Gasta 100 pesos en gasolina a la semana

Hace dos años, Jesús López adquirió una motocicleta de bajo cilindraje (150 centímetros cúbicos) de 18 mil pesos, la cual liquidó mediante pagos quincenales de mil pesos en una tienda especializada en vehículos de este tipo. Sin embargo, tiempo después decidió hacer un trueque para tener una moto de más bajo cilindraje (125 centímetros cúbicos), que ahorrara más en gasolina, cambiando su anterior vehículo y dando tres mil pesos de diferencia. Jesús, quien en algún momento también utilizó un auto para transportarse de su hogar al trabajo, asegura que esta inversión le resulta más provechosa para su economía.

“Si hay mucha diferencia, a la estándar le hecho 100 pesos a la semana, y en un carro de cuatro cilindros si le ando echando esos 100, pero un día. A la semana gastaría cinco o seis veces más de lo que gasto ahora en la moto”.

Su percepción respecto a los precios parece respaldarse con los datos el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y los esquemas de financiamiento para adquirir una motocicleta. De julio de 2010 a julio de 2018, las motocicletas han tenido una inflación acumulada de 13.21% en Guadalajara, contra un 21.08% por parte de los automóviles.

Además, con el nuevo esquema de medición de precios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las motos han presentado una reducción de 2.27% en sus precios durante los meses de agosto y septiembre de este año.

Respecto al financiamiento, una motocicleta puede ser adquirida en Guadalajara desde 500 pesos a la quincena, tras un recorrido en tres sitios donde venden estos vehículos para corroborar sus bajos precios.

La motocicleta más accesible fue un vehículo de bajo cilindraje (con un motor de 115 centímetros cúbicos), que se puede comprar a 20 mil 041 pesos en el Centro tapatío, con pagos semanales de 257 pesos. Si el usuario tiene el dinero suficiente para pagar de contado, la moto le saldría en 15 mil 199 pesos.

En otra tienda ubicada en el Centro de Zapopan, la moto más barata fue un modelo semiautomático. De contado vale 16 mil pesos, sin embargo, si se adquiere en un esquema de pagos a dos años, la moto aumenta su precio a 24 mil 768 pesos al realizar abonos quincenales de 516 pesos.

Finalmente, en una mueblería de la zona, la motocicleta más asequible es una semiautomática con motor de 110 centímetros cúbicos, la cual se paga de contado en 17 mil pesos. Sin embargo, duplica su valor al adquirirlo en pagos quincenales de 561 pesos en un plan de 30 meses.

Frenan reforma para aumentar infracciones y reducir accidentes

Aunque se esperaba que el Congreso de Jalisco diera luz verde a una iniciativa para aumentar la infracción mínima hasta 10 veces (de 80.60 a 806 pesos) a los motociclistas que incumplieran con las normas de Movilidad, finalmente fue sepultada en el último día de operaciones de la pasada Legislatura.

La iniciativa, impulsada por la exdiputada Rocío Corona, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, buscaba que las multas fuesen de entre 806 y dos mil 418 pesos, en lugar de las sanciones vigentes de entre 80 y 403 pesos.

“Tuve reuniones con grupos de motociclistas, se lo externé a la Junta de Coordinación Política y también a los grupos parlamentarios, pero se optó por retirar del dictamen el incremento a estas multas”, lamentó Corona. La reforma pretendía que los motociclistas acataran las disposiciones marcadas en el Reglamento de Movilidad, como circular en el sentido de la calle, preferentemente por el carril derecho; no circular entre carriles o entre los vehículos y rebasar sólo por el carril izquierdo.

El 79% de los motociclistas usa casco, pero sólo cuatro de cada 10 llevan el correcto, el resto usa cascos sencillos sólo para que no los infraccione Movilidad. EL INFORMADOR/F. Atilano

GUÍA

No usar casco, principal omisión

Entre enero y junio de 2018, la Secretaría de Movilidad aplicó, en promedio, 91 sanciones al día a motociclistas que no usan casco. Esa cifra superó a las 80 multas que la dependencia registró el año pasado.

El inspector en jefe de la Policía Vial, Manuel Martínez, consideró que una de las causas de ese aumento es la revisión que hacen a motociclistas que viajan con más de un acompañante. “Se han intensificado los operativos para examinar a quienes andan delinquiendo y robando. Así también detectamos a quienes no portan (protección) debidamente”.

La coordinadora del proyecto de Movilidad y Espacio Público del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Adriana Olivares, afirmó que los motociclistas usarán casco de forma regular cuando las multas sean más onerosas. “No entienden que es un asunto de seguridad hasta que no se ven obligados. Por ejemplo, la sanción del cinturón era tan barata que a nadie le importaba hasta que la subieron y hubo operativos para vigilar que se cumpliera”.

En 2017, las sanciones a motociclistas en Jalisco llegaron a las 62 mil 672. En comparación, en 2016 se aplicaron sólo 28 mil 840. Las dos principales causas que reportó la Secretaría de Movilidad en Jalisco (Semov) fueron no portar de forma correcta el casco y otros elementos de seguridad.

Sin embargo, la dependencia estatal detalló que hay otros motivos como no circular conforme lo establece el reglamento, recorrer las calles con las luces apagadas y no respetar el carril de circulación.

