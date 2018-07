VotoMillennial: jóvenes votan por primera vez

Este domingo 1 de julio, millones de mexicanos han salido a tomar las urnas para decidir más de 18 mil cargos federales y locales. Una porción importante en estas elecciones está constituido por los llamados millennials, de los cuales se estima que alrededor de 12 millones tendrán la oportunidad de participar en una elección presidencial por primera vez.

Una de estas jóvenes es Ximena, de 18 años, quien poco después de las 10:00 horas se presentó en la casilla instalada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para ejercer su sufragio por primera vez en su vida.

¿Cómo te sientes después de votar por primera vez?

Me siento un poco feliz porque ya me siento parte de la política de México. Tenía muchas ganas de votar para involucrarme y saber que estoy haciendo un bien.

¿Llegaste a la casilla con todos tus votos definidos?

Sí, completamente definidos. Más allá de los nombres, por el partido más que nada.

¿Hiciste voto dividido o votaste por un solo partido?

Hice voto dividido por algunos independientes y otros por el partido de mi preferencia.

¿Cómo te informaste de candidatos y propuestas?

Me comencé a involucrar en grupos de política, por ejemplo uno de EL INFORMADOR: #VotoMillennial. Me metí a análisis de documentos, empecé a investigar sobre los partidos y fui formando mi propio criterio.

¿Siempre tuviste definidos a los candidatos por quienes votarías o cambiaste de opinión durante las campañas?

Hice cambios de opinión. Antes de informarme era basarme en lo que decía la gente. Vaya, en comentarios banales. Hasta que comencé con mi información y así formé mi propio criterio.

Ximena opina que los jóvenes deben votar con conciencia luego de investigar y no dejarse llevar por lo que vean en redes sociales, sino informarse y así hacerse de sus propias opiniones políticas.

Unas horas más tarde Brenda, de 21 años, acudió a la casilla ubicada en el jardín de niños “Tomás Escobedo” para hacer valer su derecho al voto. En el caso de Brenda, esta es solo la primera vez que participa en los comicios presidenciales, aunque previamente tuvo la oportunidad de participar en las últimas elecciones a nivel local y estatal en 2015.

¿Cómo te sientes después de votar por primera vez en elecciones presidenciales?

Me siento contenta porque ya pude ejercer ese voto y pues, no sé, emocionada.

¿Cómo te informaste de tus candidatos y propuestas?

Viendo los comerciales, también algunas conferencias, entrevistas y los debates presidenciales.

¿Llegaste a la casilla con todos tus votos bien definidos?

Sí.

¿Siempre tuviste definido tu voto o cambiaste de opinión durante las campañas?

En algunos aspectos sí cambié, pero sí mantuve por quién quería votar.

A la misma casilla llegó poco después Aranza, estudiante de Ciencias de la Comunicación de 20 años, quien también nos compartió algunas de sus preocupaciones en esta, la primera vez que pone su marca en una boleta electoral.

¿Cómo te sientes después de votar por primera vez en una elección?

Bien [risas]. Me siento como un ciudadano.

¿Llegaste a la casilla con todos tus votos definidos?

Estudio Ciencias de la Comunicación. Entonces, normalmente estamos debatiendo quién sería el mejor candidato para la presidencia, gubernatura y todo eso. Llegué a la conclusión de que tenía que investigar muchísmo para hacer mis proyectos. Investigué todo lo bueno y lo malo de los candidatos, las propuestas. Indagué propuestas pasadas que tenían, con quien estaban, en qué partido estaban.

¿Qué opinas sobre toda la información de dudosa procedencia que se puede encontrar en internet?

Te pone a dudar muchísimo. No solo te debes informar por internet, sino también por periódicos, la radio. Debes investigar quiénes son tus candidatos, cuáles son tus propuestas, qué te proponen a ti como estudiante.

¿Qué temas son los que a ti más te importan de los que fueron abordados durante las campañas?

La amnisitía, me interesa muchísimo el perdón a el delito menor. También me llamó la atención el tema de las pensiones, que no vayan a dar pensiones a los presidentes o a personas gubernamentales. También me interesa lo de las becas para estudiantes porque yo ahorita estoy trabajando y estudiando y ese tema se me dificulta muchísimo, más porque mi carrera no está en una escuela pública. Me interesan muchísimo esas propuestas.

¿Siempre tuviste claro por quién votarías o cambiaste de opinión en algún momento?

Siempre lo tuve claro. Es que yo pertenezco a un partido, en mi casa siempre se fomentó ese partido. Comencé a investigar en qué consistía, qué proponían sobre derechos homosexuales, adopción, temas matrimoniales, la ayuda hacia los indígenas. .

Por su parte Andrea, de 19 años, acudió acompañada de sus familiares a la casilla ubicada en Quintana Roo y Pedro Espinoza para ejercer su voto.

¿Cómo fue tu experiencia en la casilla?

Pues… buena.

¿Llegaste a la casilla con tu voto definido?

Sí.

¿Cómo definiste tu voto?

Investigué las propuestas en diferentes medios, los debates y me informé sobre no nada más sobre las propuestas sino quiénes son [los candidatos] y quiénes fueron en su momento.

¿Qué temas te interesan en estas elecciones?

Siento que estamos o hemos estado mucho tiempo en un tanque de lodo en el que cada vez nos vamos más para abajo. Entonces yo me enfoqué más no en alguien que nos sacara; me enfoqué más en alguien que buscara en un cambio radical, ya sea bueno o sea malo. Si es bueno, qué padre, salimos todos, y si no, entonces nosotros como ciudadanos nos encarguemos nosotros de salir.

¿Siempre tuviste claros a tus candidatos o cambiaste de opinión?

Siempre estuvo claro.

