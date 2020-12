Voluntarios llevarán regalos a niños vulnerables en la ZMG

Con la pandemia del coronavirus que azotó al mundo, los grandes eventos se suspendieron, así como las reuniones y clases. Ante ello, uno de los sectores más golpeados emocionalmente fueron los niños, sobre todo los que viven en situación de marginación y vulnerabilidad.

Por ello, a través de la iniciativa “Navidad para las y los superhéroes”, voluntarios llevarán juguetes, bolos y actividades artísticas hasta las casas de los niños que viven en 70 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

Esto del 12 al 22 de diciembre en un horario de 16:00 a 20:00 horas, donde los voluntarios, uniformados y con los protocolos de sanidad, incluyendo pruebas de COVID-19, distribuirán los “kits navideños”.

Navidad para Nuestros Superhéroes es una colecta de juguetes en coordinación entre el Gobierno, sociedad civil e iniciativa privada, para llevar felicidad a los hogares de las niñas y los niños que más la necesitan.



¡Participa! Entérate de cómo aquí:



�� https://t.co/t3vROztW86 pic.twitter.com/yipDs8NZMe — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) December 9, 2020

Entre los voluntarios se encuentra Richie Arreola, integrante del grupo musical Belanova, quien, además de la donación de juguetes, hará la distribución en algunas colonias.

“Es una iniciativa muy padre porque se están sumando muchos actores, como empresarios, Gobierno, municipios y equipos de fútbol. También se les hace un llamado a la ciudadanía a donar ya sea de forma monetaria o los juguetes en los centros de acopio”, expresó Arreola.

Agregó que, con esto, la idea también es evitar que la gente salga y se aglomere, pues se los entregarán en las puertas de sus casas: “Esperamos ayudar en todo lo que se pueda y llevar un poco de alegría a los niños más vulnerables”.

La meta será llegar a los 100 mil juguetes, de los cuales los equipos de fútbol Atlas y Chivas ya donaron cinco mil, mientras que el sector salud y el área de cancerología donaron mil más.

Para las donaciones, se abrieron centros de acopio hasta el 23 de diciembre (recorrido final) en la Cámara de Comercio, oficinas de DIF Jalisco, Selva Mágica, Estadio de los Charros, DIF municipales de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, Black Coffee (sucursales Chapultepec, Plaza Patria, San Isidro, Santa Anita, Provenza y Rubén Darío), así como en Kidzania.

Aunque se espera llegar a 60 centros donde se recibirán juguetes nuevos, que no usen baterías, que no estén envueltos y no bélicos.

Para donación económica, se puso a disposición la cuenta Santander (México) 92-00124186-4 o CLABE 014320920012418643 de la Cámara de Comercio.

El día de cierre, el 23 de diciembre, se hará un recorrido de Avenida Juárez a La Minerva, donde se instalarán las plataformas para que la gente pueda observarlas desde sus autos.

