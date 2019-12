Vinculan a proceso a Jaime Agustín González Álvarez

Por el delito de desvío y aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades, este lunes fue vinculado a proceso el ex secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, junto con otros tres ex servidores de la misma dependencia, informó la Fiscalía Anticorrupción.

Con González Álvarez, suman dos los ex secretarios de Salud procesados en una semana, pues el pasado jueves Antonio Cruces Mada fue vinculado a proceso por el mismo asunto: un contrato de prestación de servicios otorgado de manera irregular, sin concurso ni licitación, pese a que el monto del mismo, por 6.2 millones de pesos, lo exigía por ley.

La audiencia había iniciado el pasado miércoles, pero los señalados solicitaron ampliar el término para preparar su defensa, por lo que continuó este lunes a las 09:30 de la mañana.

De acuerdo al Ministerio Público, el contrato irregular fue para una empresa de asesoría financiera y contable; sin embargo, las especificaciones de la tarea que ésta realizaría no estaban claras, pues solo se establecía que la labor se hiciera con calidad y de manera oportuna.

Tampoco se incluyó alguna cláusula por incumplimiento o sanciones, además de que el favorecido, Omar Azael Cruz Herrera, ni siquiera estaba en el padrón de proveedores.

Así, el Juez Décimo Primero de Control, José Luis Álvarez Pulido, determinó que había suficientes elementos para iniciar proceso penal contra González Álvarez.

Los otros tres imputados fueron José Luis “N”, ex director General de Administración; Luis Daniel “N”, ex director de planeación; y Miguel Ángel “N”, ex director de administración.

A diferencia de Cruces Mada, a quien se le ordenó resguardo domiciliario por un año, las medidas cautelares contra estos cuatro fueron firmar periódicamente y no salir del país.

La Fiscalía informó además que sobre otra audiencia contra de un elemento de la Fiscalía Estatal, Salvador “N”, por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público. Su defensa solicitó 72 horas para antes de la audiencia de vinculación a proceso, que se reanudará el 11 de diciembre.

LS