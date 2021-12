Villa Panamericana: Tenemos blindada la zona del Bajío ante más construcciones, señala Gobernador de Jalisco

Luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa otorgara un fallo final para otorgar la habitabilidad de las Villas Panamericanas edificadas en el Bajío, en Zapopan, el gobernador de Jalisco aseguró que la zona está blindada para evitar que sigan construyéndose más desarrollos habitacionales.

El mandatario aseveró que se buscará impedir, mediante todos los instrumentos jurídicos, que los 85 amparos en contra del decreto instaurado por el gobierno estatal en 2019 sean aprobados y con ello El Bajío se convierta en una zona habitacional.

“Nosotros lo que hicimos fue justo hacer un decreto para hacer una área de conservación todo El Bajío y vamos a defender hasta el final es postura. No vamos a ceder a presiones de intereses inmobiliarios”, aseguró en entrevista al término de su participación en la posada de Ilusionante, llevada a cabo este jueves en el parque La Solidaridad.

Al respecto del fallo otorgado por el juez, reiteró que su gobierno nunca ha estado a favor de las Villas Panamericanas, pero que no se permitirá que las construcciones en la zona donde se encuentran sigan creciendo.

“No las hicimos nosotros, no es algo que nos guste, lo que no podemos permitir es que vuelva a suceder, por eso El Bajío está blindado hay un decreto que lo hace una área natural protegida y lo vamos a defender hasta el final. Esos amparos los vamos a ganar, y de una vez les digo: que si es pasión, que se les borre, no vamos a permitir que se construya nada más ahí”, manifestó.

Fue en marzo de 2019 cuando el Gobernador de Jalisco emitió un decreto que establece a El Bajío como Zona de Recuperación Ambiental, con el cual buscaba proteger las 980 hectáreas que la conforman prohibiendo que no se construya en ese espacio ni una sola nueva vivienda.

Lo anterior, a fin de garantizar la viabilidad de los acuíferos, evitar más cambios de uso de suelo, armonizar los usos de suelo ya existentes con el mantenimiento de los servicios ambientales, conservar los esquemas de infiltración de agua, y contribuir a la protección de los bosques de pino-encino del Área Natural Protegida.

Sin embargo, los 85 amparos existentes abren la puerta a que los desarrolladores que los interpusieron puedan impulsar más obras en dicho espacio.

Por la mañana, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y colectivos se manifestaron en las inmediaciones del edificio del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, y “clausuraron” de manera simbólica el edificio, por considerar que los magistrados cayeron en la corrupción atentaron contra el medio ambiente.

