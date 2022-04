Debanhi: Taxista revela el último audio de la joven: "Mis papás merecen la verdad"

El chofer de la plataforma de taxis, Juan David Cuéllar, reveló lo que habría sido el último audio de Debanhi Escobar, la joven que desapareció el 9 de abril y cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna el 21 de abril, en Escobar, Nuevo León.

Durante una entrevista para el noticiario INFO7, Juan David reprodució dicho audio, que envió a un compañero al reconocer que se encontraba en una situación difícil. En este audio, se escucha a Debanhi decir: "Mis papás merecen la verdad, la verdad", al preguntarle a la joven de qué hablaba, ella sólo repite la misma oración.

Asimismo, el taxista negó que haya acosado sexualmente a Debanhi, tal como su papá, Mario Escobar acusó en días pasados, y reiteró que ella decidió bajarse del auto por voluntad propia.

Explica que alrededor de las 4 de la mañana del 9 de abril recibió mensaje por WhatsApp de las amigas de Debanhi para que pasaran por ellas, pero sólo Debanhi abordó y ellas se fueron en otro vehículo con más personas.

"Ella me dice que me detenga, me detengo y me dice que la bajara ahí, pero era un monte, y le dije no te puedo bajar aquí", dijo Juan David, quien también menciona que Debanhi lloró al revelarle que las otras jóvenes eran malas amigas "y empezó a llorar", porque la habían dejado.

También señaló que Debanhi no le dio la dirección de su casa, por lo que él envió un mensaje a las amigas para que le pasaran la dirección. Aseguró que Debanhi se encontraba en mal estado y lo que hablaba no tenía sentido.

De acuerdo con su versión, la joven le pidió un cable para cargar su celular y se pasó al asiento de adelante; le pidió que la llevara a otra fiesta y luego insistió en bajarse del auto, por lo que le tomó la fotografía para enviarla a las amigas, a las que les dijo que pasaran a recogerla porque se había quedado sola.

Justificó que hacía pública su versión porque el padre de Debanhi, Mario Escobar, hizo acusaciones en su contra sobre presuntos tocamientos y abusos, lo que le trajo problemas.

